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अलवर आएंगे अमित शाह, 200 करोड़ के सरस डेयरी प्लांट का होगा शिलान्यास

Alwar News : अलवर में 16 अगस्त को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आ रहे हैं. जो अलवर के पशुपालकों को बड़ी सौगात देंगे. करीब 200 करोड़ की लागत से सरस डेयरी प्लांट के अपग्रेड होने से इलाके के पशुपालकों को बहुत फायदा होगा.

Pragati Pant
Edited By Pragati Pant
Reported By Jugal Kishore
Published:Aug 04, 2026, 03:16 PM IST | Updated:Aug 04, 2026, 03:16 PM IST
अलवर आएंगे अमित शाह, 200 करोड़ के सरस डेयरी प्लांट का होगा शिलान्यास
Image Credit: फाइल फोटो

Alwar News : अलवर सरस डेयरी के प्लांट अपग्रेडेशन के लिए 16 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शामिल होंगे. इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा , केंद्रीय मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव , वन राज्य मंत्री संजय शर्मा समेत सरस डेयरी चेयरमेन नितिन सांगवान भी मौजूद रहेंगे.

सरस डेयरी प्लांट होगा अप्रग्रेड, करीब 200 करोड़ होंगे खर्च

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सरस डेयरी चेयरमेन ने बताया सरस डेयरी के प्लांट के अपग्रेडेशन के बाद इसकी क्षमता अब 3 लाख लीटर तक होगी और इसमें करीब 200 करोड़ रु खर्च होंगे. उन्होंने बताया अलवर केंद्रीय मंत्री अलवर सांसद भूपेंद्र यादव की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्लांट के अपग्रेडेशन के लिए स्वीकृति दी थी. जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री अलवर में सरस डेयरी में हुई एक जनसभा में घोषणा कर के गये थे. जिसके लिए 200 करोड़ का बजट भी पास हुआ है उसका भूमि पूजन 16 अगस्त को होना है .

रोजगार के मौके और स्थिर आमदनी होगी- भूपेंद्र यादव

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि अलवर के सरस डेयरी प्लांट के लिए 3 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट के लिए ₹200 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है. इस प्लांट का निर्माण मेरी प्राथमिकताओं में है, क्यूंकि इससे अलवर के दुग्ध उत्पादक किसानों, विशेषकर महिलाओं, के जीवन में समृद्दि आएगी. इस प्लांट के निर्माण से पशुपालकों को स्थानीय स्तर पर स्थायी और बेहतर बाजार मिलेगा. बिचौलियों पर निर्भरता खत्म होने के साथ ही एक निश्चित और स्थायी आमदनी भी होती रहेगी. प्लांट से अप्रत्यक्ष रोजगार जैसे परिवहन, पैकेजिंग, कोल्ड स्टोरेज और सप्लाई चेन बढ़ेंगे.

महिलाओं की भागीदारी में होगी बढ़ोत्तरी

मुझे इस प्लांट के निर्माण की जो सबसे बड़ी बात लगती है, वो ये है कि इससे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ेगी. ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में महिलाएं दुग्ध उत्पादन से जुड़ी हैं. संगठित प्रोसेसिंग सुविधा मिलने से स्वयं सहायता समूह और महिला डेयरी समिति सशक्त होंगी. कच्चे दूध के बजाय दही, पनीर, घी, मक्खन जैसी महंगे बिकने वाले उत्पाद बनेंगे. जिससे राजस्व में वृद्धि और ''सरस डेयरी'' ब्रांड की पहचान को मजबूती मिलेगी. सरस डेयरी मूल्यवर्धित उत्पादों जैसे सरस आइस क्रीम पर जोर दे रही है. कुल मिलाकर ये फैसला किसानों की आमदनी बढ़ाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने और क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत 700 करोड़ रुपये का प्रावधान अलवर के पशुपालकों के लिए बड़ी खुशखबरी है.

मंगलवार को सरस डेयरी के सभागार में वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार ) संजय शर्मा ने जिला कलकटर आर्तिका शुक्ला,एसपी सुधीर चौधरी सहित अन्य अधिकारियों के साथ तैयारियों को चर्चा की. संजय शर्मा ने बताया केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह 16 अगस्त को सरस डेयरी अलवर में 3 लाख लीटर क्षमता के नवीन संयन्त्र के शिलान्यास के साथ ही कई विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे. इस दौरान जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर,सरस डेयरी चेयरमैन नितिन सांगवान,क्रय-विक्रय सहकारी संघ के अध्यक्ष संजय नरुका,जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला और पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे.

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प्रगति पंत अवस्थी वर्तमान में ज़ी राजस्थान न्यूज डिजिटल की जिम्मेदारी संभाल रही है. टीवी और डिजिटल मीडिया में 15 साल से ज्यादा का अनुभव हैं. इससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर भी काम कर चुकी हैं. Pragati.Pant@india.com ईमेल के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप एक्स (https://x.com/zeerajasthan_) और फेसबुक पर (https://www.facebook.com/ZeeRajasthanNews) पर क्लिक कर सकते हैं.
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