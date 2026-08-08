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अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

अलवर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 16 अगस्त को दौरा प्रस्तावित है. इस दौरान वे लगभग 900 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. इनमें सबसे प्रमुख सरस डेयरी के 200 करोड़ रुपये के नए और उन्नत प्लांट का शिलान्यास है, जिसकी क्षमता बढ़कर 3 लाख लीटर हर रोज होगी. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Jugal Kishore
Published:Aug 08, 2026, 01:56 PM IST | Updated:Aug 08, 2026, 01:56 PM IST
अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात
Image Credit: Alwar News

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले में 16 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा प्रस्तावित है. इस दौरान वे जिले को कई बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे. कार्यक्रम में सरस डेयरी के दो सौ करोड़ के नए प्लांट का शिलान्यास सहित करीब 700 करोड़ रुपये की अन्य विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा.

'सरस डेयरी' ब्रांड की पहचान
सरस डेयरी चेयरमेन ने बताया कि सरस डेयरी के प्लांट के अपग्रेडेशन के बाद इसकी क्षमता अब 3 लाख लीटर तक होगी और इसमें करीब 200 करोड़ रुपये खर्च होंगे. सरस डेयरी कच्चे दूध के साथ दही, पनीर, घी, मक्खन जैसी महंगे बिकने वाले उत्पाद बनाएगी, जिससे राजस्व में वृद्धि और 'सरस डेयरी' ब्रांड की पहचान को और मजबूती मिलेगी. सरस डेयरी चेयरमेन ने बताया कि अलवर केंद्रीय मंत्री अलवर सांसद भूपेंद्र यादव की अनुशंसा पर सीएम भजनलाल शर्मा ने प्लांट के अपग्रेडेशन के लिए स्वीकृति दी थी.

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साथ ही मेडिकल कॉलेज के नए भवन का उद्घाटन भी होगा. तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सभा स्थल का निरीक्षण किया. इस दौरान जिला कलक्टर आर्तिका शुक्ला, एसपी सुधीर चौधरी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे.

नगर निकाय और पंचायत चुनावों के लिए हो सकती है आचार संहिता लागू
गृह मंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. संभावना जताई जा रही है कि इस दौरे के बाद प्रदेश में नगर निकाय और पंचायत चुनावों की आचार संहिता लागू हो सकती है. पहले अमित शाह की जनसभा सरस डेयरी परिसर में प्रस्तावित थी, लेकिन वहां पानी भराव की स्थिति के चलते अब सभा स्थल को बदलकर विजय नगर ग्राउंड कर दिया गया है.

विजय नगर ग्राउंड का निरीक्षण
दौरे की तैयारियों के तहत केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला और एसपी सुधीर चौधरी सहित अन्य अधिकारियों ने विजय नगर ग्राउंड का निरीक्षण किया. अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग, मंच और आमजन के बैठने की व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

पहला दौरा होगा अलवर शहर में
गौरतलब है कि विजय नगर ग्राउंड में इससे पहले भी कई बड़ी जनसभाएं हो चुकी हैं. करीब 12 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल सभा भी यहीं आयोजित हुई थी. अब एक बार फिर अमित शाह की रैली के जरिए पार्टी यहां से निकाय पंचायत चुनावों को लेकर अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने का संदेश देगी. उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव के दौरान अमित शाह हरसोली क्षेत्र में आ चुके हैं, लेकिन अलवर शहर में उनका यह पहला दौरा होगा.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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