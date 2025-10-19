काम नहीं होने पर युवक को आया गुस्सा! ग्रामीण सेवा शिविर में की तोड़फोड़

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले में ग्राम पंचायत रौनपुर में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक युवक ने लोहे की रॉड से टेबल, कुर्सियां और माइक तोड़ दिए. इस घटना से शिविर में मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया.

मौके पर पहुंचे थानाधिकारी विजय पाल चौधरी ने युवक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ धारा 151 और राजकार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज किया है. जानकारी के अनुसार, युवक शिविर में स्टाफ का वीडियो बना रहा था. इसी दौरान वह अचानक आक्रोशित हो उठा और लोहे की रॉड से शिविर में रखी सामग्री पर हमला कर दिया. तोड़फोड़ की इस घटना का स्टाफ ने वीडियो भी बनाया, जो पुलिस को सौंपा गया है.

घटना के समय पंचायत विकास अधिकारी लेखराज सैनी, उप तहसीलदार छोटेलाल मीणा सहित अन्य कर्मचारी एवं अधिकारी शिविर में मौजूद थे. उप तहसीलदार मीणा ने तत्काल थानाधिकारी को घटना की सूचना दी, जिसके बाद महज 10 मिनट में पुलिस मौके पर पहुंच गई और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया.

गिरफ्तार युवक की पहचान रौनपुर निवासी 32 वर्षीय अखिलेश चौधरी पुत्र बद्री प्रसाद चौधरी के रूप में हुई है. पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर उसे धारा 151 (सार्वजनिक शांति भंग की आशंका) के तहत गिरफ्तार किया है. बाद में ग्राम पंचायत सचिव और विकास अधिकारी की शिकायत पर राजकार्य में बाधा डालने का भी प्रकरण दर्ज किया गया.

पूछताछ में अखिलेश चौधरी ने बताया कि शिविर में उसका कोई काम नहीं हो रहा था, जिस कारण वह नाराज होकर वीडियो बना रहा था और अचानक आक्रोश में आकर तोड़फोड़ कर दी. यह शिविर पंचायत समिति गोविंदगढ़ के विकास अधिकारी लेखराज सैनी की निगरानी में ग्राम पंचायत सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा आयोजित किया गया था. घटना की विस्तृत जांच जारी है.