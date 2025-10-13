नरेश मीणा के सवाल पर क्यों कन्नी काट गये टीकाराम जूली

Naresh Meena News : राजस्थान के अंता विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कांग्रेस की जीत का दावा किया..नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अंता उपचुनाव में कांग्रेस की भारी बहुमत से जीत का दावा किया है.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने प्रमोद भाया को प्रत्याशी घोषित कर दिया है, जबकि भाजपा अब तक अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा तक नहीं कर सकी है..जब जूली से पूछा गया कि नरेश मीणा कांग्रेस के लिए कितनी चुनौती हैं, तो वे इस सवाल से बचते नजर आए.

नरेश मीणा के बारे में क्या बोले थे गहलोत

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि नरेश को गुस्से पर काबू रखना चाहिए. समझदारी से काम लेना चाहिए, उसका लंबा करियर है. हो सकता है वह कामयाब भी हो पर जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए. गहलोत की नसीहत पर काम करने की बात नरेश मीणा ने भी कही थी. हांलाकि टिकट नहीं मिलने पर लाइव डिबेट के दौरान बड़े आरोप कांग्रेस पर लगा दिये थे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने भी कही थी बड़ी बात

रंधावा ने कहा था कि कांग्रेस का राजस्थान में भविष्य अच्छा है, कांग्रेस अनुशासन वाली पार्टी है. ऐसे में कांग्रेस जॉइन करने से पहले कोई टिकिट चाहे तो ऐसा हो नहीं सकता. नरेश मीणा हमसे मिले नहीं वो बड़े लीडर है. हम छोटे लीडर है. मैं भी उनके पास जाता, उन्होंने कभी ऐसी इच्छा जाहिर नहीं की.

निर्दलीय लड़ने वाले है नरेश मीणा

नरेश मीणा ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं तो अंता में मुकाबला त्रिकोणीय और रोमांचक तो रहेगा ही. हांलाकि नरेश मीणा से बीजेपी और कांग्रेस किसका नुकसान ज्यादा होगा इसके लिये थोड़ा इंतजार करना होगा. अंता विधानसभा सीट पर अब तक चार बार चुनाव हो चुके हैं, जिसमें कांग्रेस और भाजपा ने दो-दो बार जीत हासिल की है. कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने 2008 और 2018 में जीतकर मंत्री पद संभाला, जबकि भाजपा के प्रभुलाल सैनी ने 2013 में और कंवर लाल मीणा ने 2023 में जीत दर्ज की. इस बार का उपचुनाव क्षेत्र की सियासी ताकत को फिर से परखेगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Alwar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-