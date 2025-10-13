Zee Rajasthan
नरेश मीणा के सवाल पर क्यों कन्नी काट गये टीकाराम जूली

Alwar News : अंता विधानसभा उपचुनाव 2025 को लेकर सियासी गर्माहट जारी है, मुकाबला त्रिकोणीय होगा. जिसके दो कोण तो सबको पता है, लेकिन एक का नाम फाइनल नहीं है. इस बीच जहां नरेश मीणा पर अशोक गहलोत, सुखजिंदर रंधावा और सचिन पायलट तक बयान दे चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष ना जाने क्यों जवाब देने से बचते दिखे ?
 

Published: Oct 13, 2025, 04:12 PM IST | Updated: Oct 13, 2025, 04:12 PM IST

Naresh Meena News : राजस्थान के अंता विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कांग्रेस की जीत का दावा किया..नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अंता उपचुनाव में कांग्रेस की भारी बहुमत से जीत का दावा किया है.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने प्रमोद भाया को प्रत्याशी घोषित कर दिया है, जबकि भाजपा अब तक अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा तक नहीं कर सकी है..जब जूली से पूछा गया कि नरेश मीणा कांग्रेस के लिए कितनी चुनौती हैं, तो वे इस सवाल से बचते नजर आए.

नरेश मीणा के बारे में क्या बोले थे गहलोत
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि नरेश को गुस्से पर काबू रखना चाहिए. समझदारी से काम लेना चाहिए, उसका लंबा करियर है. हो सकता है वह कामयाब भी हो पर जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए. गहलोत की नसीहत पर काम करने की बात नरेश मीणा ने भी कही थी. हांलाकि टिकट नहीं मिलने पर लाइव डिबेट के दौरान बड़े आरोप कांग्रेस पर लगा दिये थे.

कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने भी कही थी बड़ी बात
रंधावा ने कहा था कि कांग्रेस का राजस्थान में भविष्य अच्छा है, कांग्रेस अनुशासन वाली पार्टी है. ऐसे में कांग्रेस जॉइन करने से पहले कोई टिकिट चाहे तो ऐसा हो नहीं सकता. नरेश मीणा हमसे मिले नहीं वो बड़े लीडर है. हम छोटे लीडर है. मैं भी उनके पास जाता, उन्होंने कभी ऐसी इच्छा जाहिर नहीं की.

निर्दलीय लड़ने वाले है नरेश मीणा
नरेश मीणा ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं तो अंता में मुकाबला त्रिकोणीय और रोमांचक तो रहेगा ही. हांलाकि नरेश मीणा से बीजेपी और कांग्रेस किसका नुकसान ज्यादा होगा इसके लिये थोड़ा इंतजार करना होगा. अंता विधानसभा सीट पर अब तक चार बार चुनाव हो चुके हैं, जिसमें कांग्रेस और भाजपा ने दो-दो बार जीत हासिल की है. कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने 2008 और 2018 में जीतकर मंत्री पद संभाला, जबकि भाजपा के प्रभुलाल सैनी ने 2013 में और कंवर लाल मीणा ने 2023 में जीत दर्ज की. इस बार का उपचुनाव क्षेत्र की सियासी ताकत को फिर से परखेगा.

