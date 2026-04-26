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अलवर में देर रात खौफनाक वारदात, हथियारों से लैस बदमाशों ने घर में घुसकर किया हमला

Alwar Crime: अलवर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में शनिवार रात आधा दर्जन से अधिक हमलावर लाठी-डंडों, फर्सी और धारदार हथियारों से लैस होकर एक परिवार के घर में घुस गए और जानलेवा हमला कर दिया.

Edited byAman SinghReported byJugal Kishore
Published: Apr 26, 2026, 07:31 PM|Updated: Apr 26, 2026, 07:31 PM
अलवर में देर रात खौफनाक वारदात, हथियारों से लैस बदमाशों ने घर में घुसकर किया हमला
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Rajasthan Crime: राजस्थान के अलवर जिले में रामगढ़ क्षेत्र के नौगांवा थाना इलाके के खरखड़ा गांव में शनिवार रात पुरानी रंजिश ने हिंसक रूप ले लिया. आरोप है कि आधा दर्जन से अधिक हमलावर लाठी-डंडों, फर्सी और धारदार हथियारों से लैस होकर एक परिवार के घर में घुस गए और जानलेवा हमला कर दिया. इस हमले में परिवार के कई सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिससे इलाके में दहशत फैल गई.

पीड़ित रूपसिंह पुत्र जंगीर सिंह ने रविवार को नौगांव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसने पहले ही गांव के कुछ लोगों के खिलाफ शिकायत दी थी और संभावित विवाद की सूचना पुलिस को भी दी थी, लेकिन समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. इसी का फायदा उठाकर शनिवार रात करीब 11 बजे आरोपियों ने हमला बोल दिया.

हमले के दौरान रूपसिंह के भाई मंगत सिंह के सिर पर फर्सी से वार किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. वहीं पिता जंगीर सिंह पर तलवार से हमला कर उन्हें भी चोटिल कर दिया गया. आरोपियों ने घर में जमकर तोड़फोड़ भी की. घटना के बाद घायलों को नौगांव सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया. पीड़ित का आरोप है कि हमलावर उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, जबकि उस प्लॉट पर पहले से स्टे लिया हुआ है.

हमले के बाद भयभीत परिवार रातों-रात घर छोड़कर रिश्तेदारों के यहां शरण लेने को मजबूर हो गया. पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन सख्त कार्रवाई नहीं की गई. यहां तक कि पुलिस के लौटने के बाद हमलावरों ने दोबारा हमला करने की कोशिश की. फिलहाल गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है. पीड़ित परिवार ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और सुरक्षा की मांग की है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

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Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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