/अलवर में देर रात खौफनाक वारदात, हथियारों से लैस बदमाशों ने घर में घुसकर किया हमला

Alwar Crime: अलवर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में शनिवार रात आधा दर्जन से अधिक हमलावर लाठी-डंडों, फर्सी और धारदार हथियारों से लैस होकर एक परिवार के घर में घुस गए और जानलेवा हमला कर दिया.
Rajasthan Crime: राजस्थान के अलवर जिले में रामगढ़ क्षेत्र के नौगांवा थाना इलाके के खरखड़ा गांव में शनिवार रात पुरानी रंजिश ने हिंसक रूप ले लिया. आरोप है कि आधा दर्जन से अधिक हमलावर लाठी-डंडों, फर्सी और धारदार हथियारों से लैस होकर एक परिवार के घर में घुस गए और जानलेवा हमला कर दिया. इस हमले में परिवार के कई सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिससे इलाके में दहशत फैल गई.
पीड़ित रूपसिंह पुत्र जंगीर सिंह ने रविवार को नौगांव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसने पहले ही गांव के कुछ लोगों के खिलाफ शिकायत दी थी और संभावित विवाद की सूचना पुलिस को भी दी थी, लेकिन समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. इसी का फायदा उठाकर शनिवार रात करीब 11 बजे आरोपियों ने हमला बोल दिया.
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हमले के दौरान रूपसिंह के भाई मंगत सिंह के सिर पर फर्सी से वार किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. वहीं पिता जंगीर सिंह पर तलवार से हमला कर उन्हें भी चोटिल कर दिया गया. आरोपियों ने घर में जमकर तोड़फोड़ भी की. घटना के बाद घायलों को नौगांव सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया. पीड़ित का आरोप है कि हमलावर उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, जबकि उस प्लॉट पर पहले से स्टे लिया हुआ है.
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हमले के बाद भयभीत परिवार रातों-रात घर छोड़कर रिश्तेदारों के यहां शरण लेने को मजबूर हो गया. पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन सख्त कार्रवाई नहीं की गई. यहां तक कि पुलिस के लौटने के बाद हमलावरों ने दोबारा हमला करने की कोशिश की. फिलहाल गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है. पीड़ित परिवार ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और सुरक्षा की मांग की है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.
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