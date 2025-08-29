जवान ईश्वर प्रसाद की एक्सीडेंट में मौत, तिरंगे में लिपटी देह एक टक देखता रहा मासूम बेटा

Khairthal News : खैरथल जिले के मांचा गांव का लाल, 294 आर्म्ड वर्कशॉप बटालियन हिसार में तैनात ईश्वर प्रसाद का बुधवार रात सड़क हादसे में निधन हो गया. शुक्रवार को जैसे ही उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटकर उनके पैतृक गांव मांचा पहुंचा, पूरा इलाका शोक में डूब गया.
Khairthal News : सेना में जवान ईश्वर प्रसाद के निधन की खबर सुनते ही अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. गांव की गलियां भारत माता की जय और शहीद अमर रहें के नारों से गूंज उठीं. अपने पिता की पार्थिव देह को देख कर आठ वर्षीय बेटे रजत की चीख-पुकार ने हर आंख को नम कर दिया. मां सरला देवी, पत्नी बिंदिया और छह वर्षीय बेटी रितु की हालत देख कर लोगों की रूह कांप उठी.
बताया जा रहा है कि ईश्वर प्रसाद ड्यूटी के बाद हर रोज़ की तरह 7 अगस्त की रात को अपनी बाइक से क्वार्टर लौट रहे थे, रास्ते में अचानक एक नीलगाय से टक्कर हो गई. गंभीर रूप से घायल ईश्वर को तत्काल दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान बुधवार रात 10 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया.
जैसे ही निधन की सूचना गांव पहुंची, शोक की लहर दौड़ गई. शुक्रवार को सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया. ईश्वर प्रसाद का विवाह 2015 में बिंदिया देवी से हुआ था. उनके परिवार में माता-पिता, पत्नी, एक बेटा और एक बेटी हैं.
उनके पिता रामनिवास भी सेना से सेवानिवृत्त हो चुके हैं. जवान के निधन से न केवल उनका परिवार, बल्कि पूरा मांचा गांव गहरे शोक में है. सभी ने एक सुर में कहा कि ईश्वर प्रसाद जैसे समर्पित जवान की कमी कभी पूरी नहीं की जा सकती. वही शहीद ईश्वर प्रसाद को सेना की तरफ से गॉड ऑफ ऑनर दिया गया. इस दौरान किशनगढ़बास विधायक दीपचंद खेरिया और सेना के कई अधिकारी सहित पूर्व सैनिक मौजूद रहे.
