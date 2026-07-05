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अलवर में पारिवारिक विवाद ऐसा कि मरने मारने को उतारू हो गए! कुल्हाड़ी के साथ लाठी-डंडे से हमला, 4 घायल हुए हैं

Alwar Crime: अलवर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद ने शुक्रवार देर रात खूनी संघर्ष का रूप ले लिया. आरोपियों ने घर में सो रहे परिवार पर कुल्हाड़ी और लाठियों से हमला कर दिया, जिसमें चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है, जबकि पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

Edited byAnsh RajReported byJugal Kishore
Published: Jul 05, 2026, 12:08 PM|Updated: Jul 05, 2026, 12:08 PM
अलवर में पारिवारिक विवाद ऐसा कि मरने मारने को उतारू हो गए! कुल्हाड़ी के साथ लाठी-डंडे से हमला, 4 घायल हुए हैं
Image Credit: Alwar CrimeSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Alwar Crime: अलवर जिले के वैशाली नगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात एक पारिवारिक विवाद ने हिंसक और खूनी रूप ले लिया. हनुमान सर्किल के पास झंकार होटल के पीछे रहने वाले एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच पहले बच्चों को लेकर कहासुनी हुई, लेकिन कुछ ही घंटों बाद यह विवाद जानलेवा हमले में बदल गया. आरोप है कि देर रात घर में सो रहे परिवार पर कुल्हाड़ी और लाठियों से हमला कर दिया गया, जिससे चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया.


पहले हुआ विवाद, फिर साथियों को बुलाकर किया हमला

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जानकारी के अनुसार गंज खेड़ली निवासी राज और उसके परिवार का संचैत के बच्चों को लेकर शाम के समय विवाद हुआ था. उस समय आसपास के लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत करा दिया था. हालांकि आरोप है कि विवाद के बाद संचैत ने अपने अन्य साथियों को बुलाया और देर रात बदला लेने की नीयत से राज के घर पहुंच गया.


बताया जा रहा है कि रात करीब 11 बजे जब परिवार के सदस्य अपने घर में सो रहे थे, तभी हमलावरों ने अचानक धावा बोल दिया. आरोपियों ने कुल्हाड़ी और लाठियों से ताबड़तोड़ हमला किया, जिससे परिवार के लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला.


हमले में चार लोग गंभीर रूप से घायल

इस हिंसक हमले में इकबाल, उसका भाई राज, राज की पत्नी शबनम और उनकी मां गंभीर रूप से घायल हो गए. हमले के दौरान सभी को सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं. घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत अलवर के सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. चिकित्सकों के अनुसार कुछ घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका लगातार उपचार किया जा रहा है.


पुलिस ने शुरू की जांच, आरोपियों की तलाश जारी

घटना की सूचना मिलते ही वैशाली नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद मामला दर्ज कर लिया है तथा हमले में शामिल आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है.


इलाके में दहशत, पुलिस ने शांति बनाए रखने की अपील

एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच हुआ यह खूनी संघर्ष पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है. स्थानीय लोगों का कहना है कि मामूली विवाद का इस तरह हिंसक रूप लेना चिंता का विषय है. पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है. अधिकारियों का कहना है कि सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. मामले की विस्तृत जांच जारी है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैंRead More

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