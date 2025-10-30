अलवर के राजस्थान मेगा ट्रेड फेयर मेले में कहासुनी, बर्फ तोड़ने वाले सुआ को घोंपकर ले ली BA स्टूडेंट की जान

Alwar News: राजस्थान में अलवर जिले के गोविन्दगढ़ कस्बे रात करीब 8:30 बजे चाकूबाजी की घटना में 18 वर्षीय युवक की अलवर ले जाते समय मौत हो गई. घटना गोविंदगढ़ कस्बे के रेलवे फाटक के पास लग रहे राजस्थान मेगा ट्रेड फेयर मेले के बाहर हुई, जहां पर दो युवकों में आपसी कहासुनी चाकूबाजी में तब्दील हो गई. लोग उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोविंदगढ़ लेकर पहुंचे. यहां से डॉक्टर के द्वारा उसे गंभीर अवस्था में अलवर के लिए रेफर कर दिया. जहां उसकी मृत्यु हो गई.
Trending Photos
Alwar News: जिले के गोविन्दगढ़ कस्बे रात करीब 8:30 बजे चाकूबाजी की घटना में 18 वर्षीय युवक की अलवर ले जाते समय मौत हो गई. घटना गोविंदगढ़ कस्बे के रेलवे फाटक के पास लग रहे राजस्थान मेगा ट्रेड फेयर मेले के बाहर हुई, जहां पर दो युवकों में आपसी कहासुनी चाकूबाजी में तब्दील हो गई.
रामबास निवासी युवक के द्वारा बर्फ तोड़ने के सुआ से खेड़ली बहादुर निवासी वकार पुत्र फकरुद्दीन उम्र 18 वर्ष पर वार कर दिया, जिससे वकार के सीने पर गहरा घाव हो गया और लोग उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोविंदगढ़ लेकर पहुंचे. यहां से डॉक्टर के द्वारा उसे गंभीर अवस्था में अलवर के लिए रेफर कर दिया. जहां उसकी मृत्यु हो गई. घटना के बाद हमला करने वाला युवक फरार हो गया पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हमला करने वाले युवक की तलाश प्रारंभ कर दी है.
बीए सेकंड ईयर का छात्र था मृतक
मृतक वकार बीए सेकंड ईयर का छात्र था और जालूकी स्थित कृष्णा कॉलेज में पढ़ रहा था. बुधवार की शाम वह मेले में घूमने पहुंचा. घर वालों को इसके बारे में नहीं बताया था. परिवार में उसके 6 भाई बहन है. वकार तीसरे नंबर का था. घटना की सूचना पर परिजन वहां पहुंचे.
महिलाओं पर छींटाकशी को लेकर हुआ था विवाद
जानकारी के अनुसार, रात करीब 8:30 बजे महिलाओं पर छींटाकशी के मामले में कुछ युवकों के बीच विवाद हो गया. दोनों गुट मेले के बाहर आकर झगड़ने लगे. इसी दौरान एक युवक ने पास की दुकान से बर्फ तोड़ने का सुआ उठा लिया और वकार के सीने में घोप दिया.
बंद होने के बावजूद चल रहा था मेला
पुलिस के द्वारा रेलवे फाटक के पास लग रहे मेगा ट्रेड फेयर को बंद कर दिया गया. जानकारी करने पर पता चला कि उपखंड अधिकारी के द्वारा इस मेले को 17 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक लगाने की ही अनुमति प्रदान की गई थी. इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई थी लेकिन लापरवाही के चलते यह मेला आज 29 तारीख तक लगा हुआ था, जिसमें यह घटना हो गई.
अभी इस घटना के कारणों का पता नहीं लग पाया है कि किस कारण से दोनों के बीच झगड़ा हुआ और हालात चाकूबाजी की घटना तक पहुंच गए. पुलिस अभी मामले की जानकारी जुटा रही है जिसके बाद ही इसका खुलासा हो पाएगा. मृतक का शव अलवर जिला अस्पताल स्थित मोर्चरी में रखवाया गया है . जहां आज शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Alwar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!