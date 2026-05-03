/कठूमर के पूर्व विधायक बाबूलाल बैरवा का निधन, राजनीति में शोक की लहर

Alwar News: अलवर जिले के कठूमर से पूर्व विधायक बाबूलाल बैरवा का निधन हो गया है. उनके निधन से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है. बैरवा पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे और 20 अप्रैल से SMS अस्पताल में भर्ती थे, जहां उनका इलाज जारी था.

बाबूलाल बैरवा कठूमर विधानसभा क्षेत्र से चार बार विधायक रहे और लंबे समय तक सक्रिय राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी. वर्ष 1977 से उन्होंने राजनीतिक सफर की शुरुआत की और तब से लेकर अब तक लगातार जनसेवा और राजनीति में सक्रिय रहे.

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उनका राजनीतिक जीवन काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा. बैरवा ने अपने करियर में कई बार पार्टी बदली. शुरुआत में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर पहचान बनाई और बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए. इसके बाद वर्ष 2008 में उन्होंने भाजपा का दामन थामा, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने इनेलो और राजपा जैसी पार्टियों के साथ भी राजनीतिक सफर जारी रखा. अंततः वे फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए थे.

क्षेत्र में उनकी पहचान एक जुझारू और जमीनी नेता के रूप में थी, जो हमेशा आम लोगों के मुद्दों को उठाते रहे. उनके निधन से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में एक बड़ा खालीपन महसूस किया जा रहा है. स्थानीय लोगों और समर्थकों ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है.