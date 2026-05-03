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कठूमर के पूर्व विधायक बाबूलाल बैरवा का निधन, राजनीति में शोक की लहर

Alwar News: अलवर के कठूमर से 4 बार विधायक रहे बाबूलाल बैरवा का निधन हो गया. वे 20 अप्रैल से SMS हॉस्पिटल में भर्ती थे. 1977 से सक्रिय बैरवा कई दलों में रहे और अंत में कांग्रेस में शामिल थे.
 

Edited bySandhya YadavUpdated bySandhya Yadav
Published: May 03, 2026, 07:44 AM|Updated: May 03, 2026, 07:44 AM
कठूमर के पूर्व विधायक बाबूलाल बैरवा का निधन, राजनीति में शोक की लहर
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Alwar News: अलवर जिले के कठूमर से पूर्व विधायक बाबूलाल बैरवा का निधन हो गया है. उनके निधन से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है. बैरवा पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे और 20 अप्रैल से SMS अस्पताल में भर्ती थे, जहां उनका इलाज जारी था.

बाबूलाल बैरवा कठूमर विधानसभा क्षेत्र से चार बार विधायक रहे और लंबे समय तक सक्रिय राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी. वर्ष 1977 से उन्होंने राजनीतिक सफर की शुरुआत की और तब से लेकर अब तक लगातार जनसेवा और राजनीति में सक्रिय रहे.

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उनका राजनीतिक जीवन काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा. बैरवा ने अपने करियर में कई बार पार्टी बदली. शुरुआत में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर पहचान बनाई और बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए. इसके बाद वर्ष 2008 में उन्होंने भाजपा का दामन थामा, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने इनेलो और राजपा जैसी पार्टियों के साथ भी राजनीतिक सफर जारी रखा. अंततः वे फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए थे.

क्षेत्र में उनकी पहचान एक जुझारू और जमीनी नेता के रूप में थी, जो हमेशा आम लोगों के मुद्दों को उठाते रहे. उनके निधन से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में एक बड़ा खालीपन महसूस किया जा रहा है. स्थानीय लोगों और समर्थकों ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है.

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Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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