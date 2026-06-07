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अलवर में दर्दनाक हादसा! ट्रैक्टर की टक्कर से दो दोस्तों की तड़प-तड़प कर मौत

Alwar Accident: अलवर के बानसूर में कोटपूतली मार्ग पर ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में रामपुर निवासी दीपक मेघवाल और सबलपुरा निवासी नवदीप यादव की मौत हो गई. दीपक ने मौके पर दम तोड़ा, जबकि नवदीप की जयपुर ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई. पुलिस जांच में जुटी है.
 

Edited bySandhya YadavReported byAmit kumar yadav
Published: Jun 07, 2026, 12:07 PM|Updated: Jun 07, 2026, 12:07 PM
अलवर में दर्दनाक हादसा! ट्रैक्टर की टक्कर से दो दोस्तों की तड़प-तड़प कर मौत
Image Credit: Alwar Accident

Alwar Accident: अलवर जिले के बानसूर क्षेत्र में शनिवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं. बानसूर-कोटपूतली मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर और बाइक की आमने-सामने की टक्कर में दो युवकों की जान चली गई. हादसा इतना भीषण था कि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने जयपुर ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया.

कोटपूतली से घर लौट रहे थे दोनों युवक
जानकारी के अनुसार, रामपुर गांव निवासी दीपक मेघवाल और सबलपुरा निवासी नवदीप यादव शनिवार शाम करीब 5 बजे बाइक से कोटपूतली से अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान बानसूर-कोटपूतली रोड पर नई सड़क के पास सामने से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी.

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टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और दोनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे. गंभीर चोटें लगने और अधिक खून बहने से दीपक मेघवाल ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया.

दूसरे युवक की रास्ते में हुई मौत
हादसे के बाद स्थानीय लोगों और राहगीरों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी. बानसूर पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल नवदीप यादव को अस्पताल पहुंचाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे कोटपूतली जिला अस्पताल रेफर किया गया. वहां से हालत में सुधार नहीं होने पर चिकित्सकों ने जयपुर भेजा, लेकिन दुर्भाग्यवश जयपुर पहुंचने से पहले ही रास्ते में नवदीप यादव की भी मौत हो गई.

पुलिस ने शुरू की जांच
पुलिस ने दोनों मृतकों के शव बानसूर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए हैं. ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी गई है.

दो परिवारों पर टूटा दुखों का पहाड़
इस हादसे ने रामपुर और सबलपुरा गांव के दो परिवारों को गहरा सदमा दिया है. मृतक दीपक मेघवाल अपने दो भाइयों में सबसे छोटे थे. उनके पिता इंद्राज मेघवाल गांव में कपड़े सिलाई का काम कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं.

वहीं, नवदीप यादव अपनी दो बहनों के इकलौते भाई थे. उनके पिता भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हैं और वर्तमान में रोडवेज विभाग में सेवाएं दे रहे हैं.

गांवों में पसरा मातम
इकलौते भाई और परिवार के छोटे बेटे की असमय मौत की खबर से रामपुर और सबलपुरा गांव में शोक की लहर फैल गई है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और घरों में चूल्हे तक नहीं जले. ग्रामीण लगातार शोक संतप्त परिवारों को ढांढस बंधाने पहुंच रहे हैं. इस हृदय विदारक हादसे ने पूरे बानसूर क्षेत्र को गमगीन कर दिया है.

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Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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