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डिग्गी में छिपकर ससुराल पहुंची पत्नी, अलवर में थाने तक पहुंचा हाई-प्रोफाइल पारिवारिक विवाद

Alwar News: अलवर के भगवती सदन में सौरभ डाटा और शिखा डाटा के बीच पारिवारिक विवाद पुलिस तक पहुंच गया. पति ने ट्रेसपासिंग व धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया, जबकि पत्नी ने प्रताड़ना, धमकी और बिजली काटने के आरोप लगाए. पुलिस दोनों पक्षों की शिकायतों की जांच कर रही है.
 

Edited bySandhya YadavReported byJugal Kishore
Published: Jul 16, 2026, 08:28 AM|Updated: Jul 16, 2026, 08:28 AM
डिग्गी में छिपकर ससुराल पहुंची पत्नी, अलवर में थाने तक पहुंचा हाई-प्रोफाइल पारिवारिक विवाद
Image Credit: पुलिस तक पहुंच गया सौरभ डाटा और शिखा डाटा के बीच पारिवारिक विवाद.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Alwar News: अलवर के पॉश इलाके स्टेशन रोड स्थित ‘भगवती सदन’ में एक हाई-प्रोफाइल पारिवारिक विवाद ने तूल पकड़ लिया है. विजय सॉल्वेक्स लिमिटेड (डाटा ग्रुप) से जुड़े सौरभ डाटा और उनकी पत्नी शिखा डाटा के बीच चल रहा विवाद अब कोतवाली थाने पहुंच गया है. वहीं, देर रात महिला थाने में शिखा डाटा ने पति सहित ससुराल जनों के खिलाफ प्रताड़ना और जान से मारने की धमकी जैसे संगीन आरोप लगाए हैं.

14 जुलाई को कोतवाली थाने में सौरभ डाटा ने अपनी पत्नी शिखा और अन्य लोगों के खिलाफ घर में अनाधिकृत प्रवेश, धोखाधड़ी और मानसिक प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया है उसके बाद शिखा ने एक वीडियो बनाकर वायरल किया कि कोई अपने घर में कैसे अनधिकृत रूप से घुसेगा, वह उसका घर है. 16 साल हो गए उसकी शादी को. उसकी एक छ साल की बेटी है.

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शिखा ने यह भी आरोप लगाया वह अपने कमरे में अपनी बेटी और मेड के साथ थी लेकिन हमारे कमरे की लाइट काट दी गई , गर्मी में रातभर हम परेशान हुए. डरे और सहमे हुए रात काटी.

क्या लिखवाया पति सौरभ ने

सौरभ ने कोतवाली थाने रिपोर्ट में लिखवाया कि 13 जुलाई की सुबह एक हरियाणा नंबर की इनोवा कार ‘भगवती सदन’ पहुंची. कार में रिश्तेदारों के होने की वजह से गार्ड ने गेट खोल दिया. इसी दौरान शिखा डाटा कार की डिग्गी से चादर हटाकर बाहर निकलीं और अपनी बेटी और मेड के साथ घर के अंदर चली गईं. सौरभ ने बताया कि 29 मई 2026 को फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका भी दायर कर रखी है.

वीडियो बनाए जाने पर भड़के कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट

बताया जा रहा है इस दौरान घर पर सौरभ डाटा नहीं थे और उनके पिता विजय डाटा और मां गायत्री डाटा योरोप दौर पर विदेश थे, जो कल ही लौटे हैं. वहीं, कमरे की लाइट कटने के बाद शिखा ने घर के परिसर में संचालित ऑफिस में पहुंचकर कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट एस के पारीक से बात की. इस दौरान शिखा की तरफ से मेड द्वारा बनाए जा रहे वीडियो पर वह झल्ला उठे और केबिन से बाहर निकल जाने को कहा. साथ ही वीडियो बनाने वाली युवती ने पारिक पर हाथ मोड़ने सहित गंभीर आरोप लगाए.

क्या कहना है शिखा का

वहीं, शिखा डाटा ने वीडियो जारी कर खुद को निर्दोष बताया है. उनका कहना है कि यह उनका ही घर है और वे पिछले 16 वर्षों से यहां रह रही हैं, ऐसे में अपने ही घर में प्रवेश को ट्रेसपासिंग नहीं कहा जा सकता.

15 जुलाई को कोतवाली थाना पुलिस भगवती सदन पहुंची और शिखा को गाड़ी में लेकर आए साथ ही सौरभ डाटा और उनकी बेटी सहित दोनों मेड को महिला थाने पहुंचाया, जहां शिखा ने अपने पति सौरभ डाटा और ससुरालजनो के खिलाफ प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई.

क्या कहना है पुलिस का
महिला थाना प्रभारी कांता ने कहा कि शिखा डाटा ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है. आगे की कार्रवाई जारी है. फिलहाल मामला पुलिस जांच में है और दोनों पक्षों के आरोप-प्रत्यारोप के बीच विवाद और गहरा गया है.

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Sandhya Yadav

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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