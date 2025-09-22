Bhiwadi: 61 करोड़ की ठगी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, कई राज्यो से लोगों को जाल में फंसाते

Bhiwadi News: राजस्थान के भिवाड़ी के साइबर थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए देशभर में साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम देने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए तीनों आरोपी अब तक करीब 61 करोड़ रुपये की साइबर ठगी कर चुके हैं और देश के अलग-अलग हिस्सों में हजारों लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं.

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, आरोपियों की पहचान वकील, राशिद और अजमत के रूप में हुई है, जो तीनों हरियाणा निवासी हैं. ये साइबर ठग फर्जी फर्में बनाकर लोगों को अपने झांसे में लेते थे और उन्हें विभिन्न तरीकों से ठगते हुए पैसों को फर्जी बैंक खातों में ट्रांसफर करवाते थे. जब पुलिस ने इन खातों की जांच की, तो सामने आया कि इन खातों में अब तक लगभग 61 करोड़ रुपये का लेन-देन हो चुका है.

ये आरोपी अलग-अलग नामों से बैंक खाते खुलवाते थे और फिर उन खातों का इस्तेमाल ठगी के पैसों को इधर-उधर करने में करते थे. इन बैंक खातों से जुड़ी 100 से अधिक ऑनलाइन शिकायतें पुलिस के पास पहले ही दर्ज हो चुकी थीं, जिससे इस गैंग की सक्रियता और पैमाने का अंदाजा लगाया जा सकता है.

पुलिस ने आरोपियों के पास से कई आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की है, जिसमें 11 बैंक खातों की चेकबुक, 4 एटीएम कार्ड, 4 बारकोड, एक कार्ड स्वैप मशीन, और 5 मोबाइल फोन शामिल हैं. ये सभी उपकरण ठगी के नेटवर्क को चलाने में इस्तेमाल किए जा रहे थे.

फिलहाल, साइबर थाना पुलिस तीनों आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है, ताकि इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और नेटवर्क का भी खुलासा किया जा सके. पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान कई और चौंकाने वाले राज सामने आ सकते हैं.

