राजस्थान का सबसे प्रदूषित शहर बना भिवाड़ी, छुट्टी के दिन आंकड़े 300 पार

Alwar News: राजस्थान में प्रदूषण बढ़ते आंकड़े से एक बार फिर चिंता गहरा दी है. ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में सबसे अधिक प्रदूषित शहर के रूप में भिवाड़ी एक बार फिर सुर्खियों में है. रविवार सुबह भिवाड़ी का प्रदूषण स्तर खतरनाक सीमा पार करते हुए 362 के आंकड़े तक पहुंच गया, जो सामान्य आंकड़ों से कई गुना ज्यादा है.

यह स्थिति न केवल प्रशासन की तैयारियों और दावों पर सवाल खड़े करती है, बल्कि स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य को भी गंभीर जोखिम में डाल रही है. शहर में खुले में जल रहे कचरे के बड़े-बड़े ढेर स्थिति को और भयावह बना रहे हैं. जिसका सीधा असर वायु गुणवत्ता पर पड़ रहा है. एयर पोल्यूशन ने शहर की हवा को इतना खराब बना दिया है कि लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल होता जा रहा है.

प्रशासन की ओर से ग्रेप-3 के तहत लागू की जाने वाली रोकथाम की कई महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पा रही हैं. निर्माण गतिविधियों पर रोक, वाहनों की जांच, कचरा जलाने पर प्रतिबंध और प्रदूषणकारी इकाइयों की निगरानी ये सभी महत्वपूर्ण कदम कागज़ों में तो हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर स्थिति बिखरी हुई नज़र आती है. इसके चलते प्रदूषण नियंत्रण के प्रयास सटीक परिणाम नहीं दे पा रहे हैं. भिवाड़ी में दमा, सांस की तकलीफ, एलर्जी, आंखों में जलन और दिल से जुड़ी बीमारियों के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है.

अलवर में वनपाल को कुचलने वाली कार जब्त, हिरासत में 4 संदिग्ध

Alwar News : अलवर में तेज रफ्तार कार ने एक वनपाल की जान ले ली. गुरुवार सुबह करीब 6 बजे भवानी तोप के पास मॉर्निंग वॉक पर बेटे अनिरुद्ध के साथ निकले वनपाल जोगेंद्र चौहान को तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना गंभीर था कि जोगेंद्र चौहान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार चालक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया.

हादसे के बाद पुलिस ने अंधेरा होने के कारण साफ फुटेज न मिल पाने के बावजूद कई सीसीटीवी कैमरों का विश्लेषण कर कार का रूटचार्ट तैयार किया. लगातार प्रयास के बाद पुलिस ने 24 घंटे में कार को जब्त कर लिया. कार का नंबर आरजे 02 सीएच 8945 है.

पुलिस ने कार को मुंगस्का में कार मालिक संतराम के भांजे अभिषेक चौधरी के घर से बरामद किया. वाहन पर खून के धब्बे मिले हैं, जिसके बाद फोरेंसिक जांच की तैयारी की जा रही है. प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि आरोपियों ने कार अभिषेक से किराए पर ली थी.

