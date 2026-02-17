भिवाड़ी फैक्ट्री ब्लास्ट में 7 मौतों का जिम्मेदार कौन? हादसे से पहले भी कसा जा सकता था शिकंजा! आखिर कहां थे कार्रवाई करने से लिए कच्ची नींद से उठे अधिकारी?

Bhiwadi chemical factory blast Explainer: राजस्थान के भीवाड़ी खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में 16 फरवरी को हुए भयानक अग्निकांड ने सात परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी. अवैध पटाखा फैक्ट्री में लगी आग की लपटों ने सात मजदूरों को जिंदा जला दिया. उनके शरीर कंकाल में तब्दील हो गए, अंग-अंग बिखर गए. मिन्टू पासवान के छोटे भाई राजकिशोर आज भी रोते हुए कहते हैं, “मेरा भाई जलकर राख हो गया… ये हादसा नहीं, हत्या है.” लेकिन सवाल ये है कि यह हादसा क्यों हुआ? और अब जो जांच हो रही है, वो हादसे से पहले क्यों नहीं हुई?

हादसे के बाद अचानक सक्रियता

अग्निकांड के तुरंत बाद प्रशासन ने एक्शन मोड में आ गया. खुशखेड़ा थाने में फैक्ट्री मालिक राजेंद्र कुमार (गाजियाबाद), ठेकेदार अजीत, सुपरवाइजर अभिनंदन और हेमंत शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज हो गई. पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा घटनास्थल पर पहुंचे, मोर्चरी में शव देखे, परिजनों से मुलाकात की और सख्त कार्रवाई का वादा किया. विधायक बालकनाथ योगी भी मौजूद रहे.



अब बाकी फैक्ट्रियों की जांच शुरू हो गई है. श्रम विभाग, कारखाना निरीक्षण टीम और पुलिस की संयुक्त टीमें पूरे खुशखेड़ा क्षेत्र में छापेमारी कर रही हैं.लेकिन ये सब हादसे के बाद. सात जिंदगियां चली गईं, सात परिवार बर्बाद हो गए, तब जाकर अधिकारी नींद से जागे. अगर ये जांच हादसे से पहले हो जाती, तो शायद ये दर्दनाक हादसा टल जाता. सात मजदूरों के परिजनों की आंखों में आज भी आंसू हैं, उनके बच्चों के भविष्य पर सवालिया निशान है.

पहले की लापरवाही की दास्तां

यह पहला मामला नहीं है. दिसंबर 2025 के अंत में कहरानी औद्योगिक क्षेत्र में गुजरात ATS ने 60 करोड़ की मादक दवा फैक्ट्री पकड़ी. तब भी स्थानीय पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठे थे. अधिकारियों ने कहा था कि 15 दिनों में सभी फैक्ट्रियों की जांच होगी. लेकिन हुआ क्या? कोई रिपोर्ट नहीं आई, कोई कार्रवाई नहीं हुई. श्रम विभाग की टीमें नियमित आती हैं, कारखाना एंड बॉयलर निरीक्षण विभाग के अधिकारी भी चेक करते हैं, फिर भी अवैध पटाखा फैक्ट्री कैसे चल रही थी?

खुशखेड़ा में यूनिट के नाम पर चल रही थी फैक्ट्री

खुशखेड़ा में यह फैक्ट्री गारमेंट यूनिट के नाम पर चल रही थी. मजदूरों को अंदर ही कैद की तरह रखा जाता था. खाना-पीना भी अंदर बनता था. कोई सेफ्टी गियर नहीं, कोई फायर एग्जिट नहीं. बारूद के ढेर के बीच रसोई. सिस्टम की ये लापरवाही सात परिवारों को बेसहारा कर गई. राजकिशोर का आरोप है, “मालिक मजदूरों को गुमराह करके काम करवा रहा था. कोई जांच क्यों नहीं हुई?”

सवालों का पहाड़, जवाब कहां?

अब सवाल ये है कि उद्योग क्षेत्र में जिम्मेदार अधिकारी क्या कर रहे थे? मुख्यालय से भेजी गई टीमें क्या रिपोर्ट दे रही थीं? अगर हादसे से पहले खुशखेड़ा की एक-एक फैक्ट्री की तलाशी ली जाती, तो क्या सात मजदूर जिंदा होते? क्या सात मांएं आज विधवा न होतीं? यह सिर्फ एक हादसा नहीं, प्रशासनिक लापरवाही की मिसाल है. अब SIT जांच कर रही है, लेकिन क्या ये जांच सच्चाई सामने लाएगी? परिजनों की मांग है कि दोषियों को सजा मिले, मुआवजा दिया जाए. लेकिन सात जिंदगियों की कीमत कौन चुकाएगा? राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्रों में ऐसे हादसे बार-बार हो रहे हैं. समय आ गया है कि हादसे के बाद जागना बंद करें और पहले से सतर्क रहें. वरना, और कितने परिवार रोएंगे?

