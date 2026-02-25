Zee Rajasthan
भिवाड़ी अग्निकांड के बाद ऑपरेशन क्लीन, 1058 फैक्ट्रियों को नोटिस, गारमेंट लाइसेंस पर बन रहे थे पटाखे

Rajasthan News: भिवाड़ी के 2515 फैक्ट्रियों की जांच में 1058 को अवैध उत्पादन के लिए नोटिस दिया गया है. खुशखेड़ा हादसे के बाद जगे प्रशासन ने पाया कि कई जगह गारमेंट के लाइसेंस पर पटाखा फैक्ट्री चल रही थी. 392 फैक्ट्रियों में फायर सिस्टम ही नहीं मिला.

भिवाड़ी अग्निकांड के बाद ऑपरेशन क्लीन, 1058 फैक्ट्रियों को नोटिस, गारमेंट लाइसेंस पर बन रहे थे पटाखे

Bhiwadi News: खुशखेड़ा में हुए उस खौफनाक अग्निकांड ने पूरे प्रशासन को हिलाकर रख दिया है, जिसमें 8 मजदूर जिंदा जलकर नरकंकाल बन गए थे. इस हादसे के बाद जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला के निर्देश पर शुरू हुई जांच में ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिन्होंने औद्योगिक सुरक्षा की पोल खोलकर रख दी है.

जांच रिपोर्ट
17 से 23 फरवरी के बीच कलेक्टर की टीम ने तूफानी दौरा करते हुए 2515 फैक्ट्रियों की जांच की. इस दौरान जो सच सामने आया, वह डराने वाला है. बता दें कि करीब 1058 फैक्ट्रियों को नोटिस जारी किया गया है. इन फैक्ट्रियों ने RIICO से लाइसेंस किसी और उत्पाद के लिए लिया था, लेकिन अंदर अवैध रूप से कुछ और ही बनाया जा रहा था. खुशखेड़ा की पटाखा फैक्ट्री में भी यही हुआ था-कागजों में वहां कपड़े (गारमेंट) बनने थे, लेकिन अंदर बारूद का खेल चल रहा था.

फायर सेफ्टी की धज्जियां
अग्निशमन विभाग ने 392 ऐसी फैक्ट्रियां चिन्हित की हैं, जिनके पास आग से बचाव का कोई भी वैध दस्तावेज या सिस्टम नहीं है. प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने भी नियमों की अनदेखी करने पर 47 फैक्ट्रियों को नोटिस थमाया है.

प्रशासन
खुशखेड़ा अग्निकांड ने यह साबित कर दिया कि भ्रष्टाचार और लापरवाही की कीमत गरीब मजदूरों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है. यदि रीको, प्रदूषण विभाग और अग्निशमन विभाग समय रहते इन फैक्ट्रियों की औचक जांच करते, तो शायद वह अवैध पटाखा फैक्ट्री पहले ही पकड़ी जाती और 8 मासूम जिंदगियां आज अपने परिवारों के साथ होतीं.

अब कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन सवाल वही है-क्या यह केवल कुछ दिनों का दिखावा है या भिवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा के मानकों को वाकई बदला जाएगा?

फिल्मी अंदाज में पकड़म पकड़ाई, ...असंतुलन होकर पलट गया बजरी से भरा ट्रैक्टर

किशनगढ़ बास थाना में बीती देर रात एक बजरी से भरे ट्रैक्टर का फिल्मी अंदाज़ में पीछा करने का वीडियो सामने आया है.वीडियो में पुलिस की दो गाड़ियों ने ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की, लेकिन चालक तेज रफ्तार में भागता रहा और करीब 15 किलोमीटर तक पुलिस को दौड़ाता रहा.

बताया जा रहा है कि पुलिस को बजरी से भरे ट्रैक्टर के अवैध परिवहन की सूचना मिली थी.इसके बाद पुलिस की टीम ने ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक ने ट्रैक्टर की रफ्तार और बढ़ा दी.इस दौरान पुलिस की गाड़ियां कभी आगे तो कभी पीछे सड़को पर दौड़ते नजर आए, पुलिस लगातार ट्रैक्टर को घेरकर रोकने की कोशिश करती रहीं.सूत्रों की माने तो पुलिस की एक गाड़ी ने आगे पहुंचकर बैरिकेड्स लगाकर ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन चालक बैरिकेड्स तोड़कर भाग निकला.

वहीं इस खतरनाक तेज रफ्तार के कारण सड़क पर खतरा लगातार बना रहा.15 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद बाघोड़ा ईदगाह के पास ट्रैक्टर चालक संतुलन खो बैठा और ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिससे ट्रैक्टर रुक गया.इसके बाद पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर थाने ले आई.गनीमत रही कि इस पूरे घटनाक्रम में कोई जनहानि नहीं हुई.जिस तरह तेज रफ्तार में ट्रैक्टर और पुलिस की गाड़ियां दौड़ रही थीं, उससे बड़ा हादसा हो सकता था.

