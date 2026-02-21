Bhiwadi Fire Tragedy: सामने आई भिवाड़ी पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट की सबसे बड़ी लापरवाही, अगर न होती तो न मरते 7 मजदूर

Alwar News: राजस्थान के औद्योगिक शहर भिवाड़ी में प्रवासी मजदूरों की मौत के लगातार सामने आ रहे मामले सिस्टम की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं. 16 फरवरी 2026 को खुशखेड़ा क्षेत्र में अवैध पटाखा निर्माण यूनिट में हुए विस्फोट में सात मजदूरों की मौत हो गई. इससे पहले जून 2024 में वर्तिका केमिकल प्लांट में आग से चार मजदूर जिंदा जल गए थे, जबकि मार्च 2025 में सिंगवर्क फैक्ट्री ब्लास्ट में एक श्रमिक की जान गई. हर हादसे के बाद जांच और कार्रवाई के दावे हुए, लेकिन हालात में ठोस सुधार नहीं दिखा.
Alwar News: भिवाड़ी की औद्योगिक नगरी में प्रवासी मजदूरों की मौत का सिलसिला कोई नई बात नहीं है. 16 फरवरी 2026 का दर्दनाक हादसा जरूर सुर्खियों में रहा, लेकिन इससे पहले भी कई बार बाहरी राज्यों से रोज़ी-रोटी की तलाश में आए मजदूर सिस्टम की लापरवाही की भेंट चढ़ चुके हैं. जून 2024 में खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित वर्तिका केमिकल प्लांट में भीषण अग्निकांड हुआ.
फैक्ट्री में आग इतनी तेजी से फैली कि चार मजदूर जिंदा जल गए और एक दर्जन से ज्यादा श्रमिक झुलस गए. जांच में सामने आया कि फैक्ट्री में केवल एक ही निकास द्वार था, जिससे मजदूर समय पर बाहर नहीं निकल सके. मालिक की लापरवाही की बात कही गई, लेकिन कार्रवाई किस हद तक हुई, यह आज भी सवाल बना हुआ है.
अक्टूबर 2024 में चोपानकी के पथरेड़ी इलाके में गारमेंट लाइसेंस की आड़ में पटाखा निर्माण का खुलासा हुआ. उसी दौरान एक पटाखा यूनिट में आग लगी, हालांकि इस घटना में जनहानि नहीं हुई. लेकिन इस खुलासे ने औद्योगिक क्षेत्र में चल रहे अवैध नेटवर्क पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए. इसके बाद 17 मार्च 2025 को इंक बनाने वाली सिंगवर्क में जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिसमें एक श्रमिक की मौत हो गई. मामला प्रशासनिक जांच तक पहुंचा लेकिन वो जांच भी कागजों तक सीमित रह गई और फिर 16 फरवरी 2026, सोमवार का दिन प्रवासी मजदूरों के लिए काला साबित हुआ.
खुशखेड़ा क्षेत्र में गारमेंट फैक्ट्री की आड़ में चल रहे अवैध पटाखा निर्माण यूनिट में भीषण विस्फोट हुआ. चंद पलों में सात जिंदगियां राख में बदल गईं. फैक्ट्री में ज्वलनशील सामग्री बड़ी मात्रा में मौजूद थी और सुरक्षा मानकों की अनदेखी की बात सामने आई. हर हादसे के बाद जांच कमेटियां गठित होती रहीं, जिम्मेदारों पर कार्रवाई के दावे किए जाते रहे, लेकिन सवाल यही है कि जब सिस्टम के लोग ही निगरानी की जिम्मेदारी निभाने में असफल रहे तो जांच कितनी निष्पक्ष और प्रभावी होगी. ताजा कार्रवाई में प्रशासन ने करीब 1306 फैक्ट्रियों की जांच की और 410 इकाइयों को नोटिस जारी किया है. यह आंकड़ा खुद इस बात की गवाही देता है कि औद्योगिक क्षेत्र में नियमों की अनदेखी कितने बड़े स्तर पर हो रही थी.
भिवाड़ी की फैक्ट्रियों में काम करने वाले प्रवासी मजदूर आज भी उसी उम्मीद के साथ रोज़ काम पर जाते हैं कि शाम को सुरक्षित घर लौटेंगे. लेकिन सवाल यही है क्या सिस्टम उन्हें वह सुरक्षा और न्याय दे पाएगा, जिसके वो हकदार हैं.
