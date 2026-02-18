भिवाड़ी के खुशखेड़ा में अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़, मालिक और मैनेजर गिरफ्तार

Bhiwadi Factory: भिवाड़ी के खुशखेड़ा में आगजनी की घटना के बाद पुलिस ने फैक्ट्री मालिक हेमंत शर्मा को गिरफ्तार किया है. मैनेजर अभिनंदन तिवारी की पूर्व में ही गिरफ्तारी हो चुकी है. वहीं इस घटना के बाद प्रशासन अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है. लगातार खुशखेड़ा इलाके में सभी फैक्ट्रियों की जांच की जा रही है, जिसमें भिवाड़ी एडीएम को नोडल अधिकारी बनाया गया है.

मंगलवार को भी टीम ने दो फैक्ट्रियों के छापा मारकर बड़ी मात्रा में पटाखे जप्त किए थे. वहीं इस कार्रवाई में पकड़े गए हेमंत शर्मा के तार राजस्थान पुलिस के एक अधिकारी से जुड़े होने की बात सामने आ रही है, जिसपर जयपुर रेंज आईजी ने स्पष्ट किया कि अभी किसी पुलिसकर्मी की भूमिका क्लियर नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है. अगर किसी की भी भूमिका इस इस अग्निकांड में सामने आई उसे बक्शा नहीं जाएगा. जांच टिम ने जिन पटाख़ा फेक्ट्री को सीज किया है.

उन्होंने भी लाइसेंस ऑटो मोबाइल और स्टील फेब्रिकेशन के लिए पंजीकृत थी, लेकिन यहां भी फेक्ट्री को बाहर से बंद कर अंदर पटाखे बनाने का काम किया जाता था, जहां पटाखे बनाने का काम किया जाता था. वहां आसपास के लोगों ने बताया कि इस फेक्ट्री का बाहर से हमेशा ताला लगा रहता था. वहीं रीको ने अब इन फैक्ट्रियों के असली मालिकों को कारण बताओ नोटिस देने की कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है.

फैक्ट्री में हुए दर्दनाक अग्निकांड मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. इस मामले में फैक्ट्री मालिक हेमंत कुमार शर्मा और मैनेजर अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया गया है. दोनों आरोपियों को पुलिस न्यायालय में पेश किया गया है. सोमवार को खुशखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में अवैध रूप से पटाखे बनाने के दौरान अचानक जोरदार धमाका हुआ था, जिसके बाद फैक्ट्री में भीषण आग लग गई थी.

इस हादसे में सात लोगों की मौत हो गई थी, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इस मामले में पहले ही चार लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया गया था. पुलिस अब गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि बिना अनुमति फैक्ट्री कैसे संचालित हो रही थी और किसकी सपोर्ट से पूरा नेटवर्क चल रहा था. पुलिस की माने तो जांच आगे बढ़ने के साथ अन्य लोगों की भी जांच की जा रही है जो इस पूरे नेटवर्क में जांच के घेरे में है.