/Bhiwadi Fire News : आसमान छूता पारा और 11 हजार की लाइन का स्पार्क, थाने में खड़ी गाड़ियों के उड़े परखच्चे, धमाकों से कांपा इलाका !

Bhiwadi Fire News: राजस्थान के भिवाड़ी के खुश्केड़ा थाना परिसर में बुधवार यानी 20 मई को भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. थाना परिसर में खड़े जप्त वाहन देखते ही देखते आग की चपेट में आ गए और अनगिनत बाइक और गाड़ियां जलकर राख हो गई.

आग इतनी भीषण थी कि जप्त बाइकों में मौजूद पेट्रोल की वजह से लगातार धमाके होते रहे, जिससे इलाके में दहशत फैल गई. सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने कोशिश की.

इस दौरान करीब आधा दर्जन दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी रहीं. थानाधिकारी के अनुसार, 11 हजार वोल्ट की विद्युत लाइन में स्पार्किंग के कारण आग लगी. फिलहाल आग बुझाने का काम जारी है.

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