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Bhiwadi Fire News : आसमान छूता पारा और 11 हजार की लाइन का स्पार्क, थाने में खड़ी गाड़ियों के उड़े परखच्चे, धमाकों से कांपा इलाका !

Bhiwadi Fire News: भिवाड़ी के खुश्केड़ा थाना परिसर में भीषण आग लगी, जिससे खड़े जप्त वाहन चपेट में आ गए और अनगिनत बाइक और गाड़ियां जलकर राख हो गई. 

Edited bySneha AggarwalReported byKuldeep malwar
Published: May 20, 2026, 02:18 PM|Updated: May 20, 2026, 02:18 PM
Bhiwadi Fire News : आसमान छूता पारा और 11 हजार की लाइन का स्पार्क, थाने में खड़ी गाड़ियों के उड़े परखच्चे, धमाकों से कांपा इलाका !
Image Credit: Bhiwadi Fire News

Bhiwadi Fire News: राजस्थान के भिवाड़ी के खुश्केड़ा थाना परिसर में बुधवार यानी 20 मई को भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. थाना परिसर में खड़े जप्त वाहन देखते ही देखते आग की चपेट में आ गए और अनगिनत बाइक और गाड़ियां जलकर राख हो गई.

आग इतनी भीषण थी कि जप्त बाइकों में मौजूद पेट्रोल की वजह से लगातार धमाके होते रहे, जिससे इलाके में दहशत फैल गई. सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने कोशिश की.
इस दौरान करीब आधा दर्जन दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी रहीं. थानाधिकारी के अनुसार, 11 हजार वोल्ट की विद्युत लाइन में स्पार्किंग के कारण आग लगी. फिलहाल आग बुझाने का काम जारी है.
खबर अपडेट की जा रही है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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