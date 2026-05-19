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भिवाड़ी में दिल दहला देने वाली घटना, 8 महीने की बच्ची को तेजाब पिलाने का आरोप

Alwar Crime News: भिवाड़ी में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मां पर अपनी ही 8 महीने की बच्ची को तेजाब पिलाने का आरोप लगा है. बच्ची की हालत बेहद नाजुक है और उसे अलवर रेफर किया गया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
 

Edited bySandhya YadavReported byKuldeep malwar
Published: May 19, 2026, 09:50 AM|Updated: May 19, 2026, 09:50 AM
भिवाड़ी में दिल दहला देने वाली घटना, 8 महीने की बच्ची को तेजाब पिलाने का आरोप
Image Credit: AI Generated

Alwar Crime News: राजस्थान के खैरथल-तिजारा जिले के भिवाड़ी से एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है. घटना भिवाड़ी के कैप्टन चौक इलाके की बताई जा रही है, जहां एक महिला पर अपनी ही 8 महीने की दुधमुंही बच्ची को तेजाब पिलाने का गंभीर आरोप लगा है. इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है.

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह आरोप किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि बच्ची के पिता मोहित ने अपनी पत्नी पर लगाया है. घटना के बाद बच्ची की हालत बिगड़ने पर उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए अलवर रेफर कर दिया गया. फिलहाल बच्ची का इलाज जारी है.

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घर में मां और बच्ची ही थीं मौजूद
जानकारी के अनुसार घटना के समय बच्ची का पिता मोहित अपने काम पर गया हुआ था. घर में केवल महिला और उसकी मासूम बच्ची मौजूद थीं. इसी दौरान बच्ची को कथित रूप से तेजाब पिलाया गया. कुछ देर बाद बच्ची की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और उसके मुंह तथा नाक से खून निकलने लगा. बच्ची की हालत देखकर परिवार के लोग घबरा गए और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने बच्ची की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए अलवर रेफर कर दिया.

पुलिस हर पहलू से कर रही जांच
घटना के बाद पुलिस भी तुरंत सक्रिय हो गई और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर एंगल से जांच की जा रही है. वहीं बच्ची के पिता मोहित ने इस घटना को परिवार के लिए बड़ा सदमा बताया है.

फिलहाल पुलिस मामले से जुड़े सभी तथ्यों को जुटाने में लगी हुई है और जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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