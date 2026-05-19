/भिवाड़ी में दिल दहला देने वाली घटना, 8 महीने की बच्ची को तेजाब पिलाने का आरोप

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Alwar Crime News: भिवाड़ी में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मां पर अपनी ही 8 महीने की बच्ची को तेजाब पिलाने का आरोप लगा है. बच्ची की हालत बेहद नाजुक है और उसे अलवर रेफर किया गया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
Alwar Crime News: राजस्थान के खैरथल-तिजारा जिले के भिवाड़ी से एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है. घटना भिवाड़ी के कैप्टन चौक इलाके की बताई जा रही है, जहां एक महिला पर अपनी ही 8 महीने की दुधमुंही बच्ची को तेजाब पिलाने का गंभीर आरोप लगा है. इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है.
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह आरोप किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि बच्ची के पिता मोहित ने अपनी पत्नी पर लगाया है. घटना के बाद बच्ची की हालत बिगड़ने पर उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए अलवर रेफर कर दिया गया. फिलहाल बच्ची का इलाज जारी है.
घर में मां और बच्ची ही थीं मौजूद
जानकारी के अनुसार घटना के समय बच्ची का पिता मोहित अपने काम पर गया हुआ था. घर में केवल महिला और उसकी मासूम बच्ची मौजूद थीं. इसी दौरान बच्ची को कथित रूप से तेजाब पिलाया गया. कुछ देर बाद बच्ची की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और उसके मुंह तथा नाक से खून निकलने लगा. बच्ची की हालत देखकर परिवार के लोग घबरा गए और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने बच्ची की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए अलवर रेफर कर दिया.
पुलिस हर पहलू से कर रही जांच
घटना के बाद पुलिस भी तुरंत सक्रिय हो गई और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर एंगल से जांच की जा रही है. वहीं बच्ची के पिता मोहित ने इस घटना को परिवार के लिए बड़ा सदमा बताया है.
फिलहाल पुलिस मामले से जुड़े सभी तथ्यों को जुटाने में लगी हुई है और जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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