/8 महीने की बेटी को तेजाब पिलाने का मामला, सवाल किया तो बिलखने लगी आरोपी मां

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Alwar News : आरोप है कि सपना अपने मायके जाना चाहती थी, लेकिन किसी बात को लेकर पति उसे मायके नहीं ले जा रहा था. इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ और गुस्से में आकर सपना ने दुधमुंही बच्ची को तेजाब ही पिला डाला
Alwar News : खैरथल तिजारा जिले के भिवाड़ी में फेज थर्ड थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कलयुगी मां ने अपनी ही 8 महीने की मासूम बेटी को तेजाब पिलाकर मौत के घाट उतार दिया था. इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने आरोपी मां सपना को आज डीग से गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारी के बाद आरोपी महिला को भिवाड़ी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उसे जेल 15 दिन के लिए जेल भेजने के आदेश दिए.
जानकारी के अनुसार मोहित प्रजापत नाम का युवक अपनी पत्नी सपना और 8 महीने की बेटी काव्या के साथ भिवाड़ी में रह रहा था. परिवार मूल रूप से राजस्थान के डीग का रहने वाला बताया जा रहा है. बताया जा रहा है कि सपना अपने मायके जाना चाहती थी, लेकिन किसी बात को लेकर पति उसे मायके नहीं ले जा रहा था. इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ और गुस्से में आकर सपना ने ऐसा खौफनाक कदम उठा लिया, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी.
आरोप है कि सपना ने अपनी ही 8 महीने की मासूम बेटी काव्या को तेजाब पिला दिया. तेजाब पीते ही बच्ची की हालत बिगड़ गई थी, गंभीर हालत में बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे अलवर रेफर किया गया. लेकिन जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही मासूम काव्या आखिरकार जिंदगी की जंग हार गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
मासूम की मौत के बाद पिता मोहित प्रजापत ने अपनी पत्नी सपना के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद फेज थर्ड थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने आरोपी मां सपना को गिरफ्तार कर लिया है. थानाधिकारी प्रदीप नेहरा की माने तो सपना को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है, जहा से उसे जेल भेजने के आदेश दिए गए है, अभी पूछताछ में सामने आया है कि मोहित सपना को उसके मायके लेकर नहीं जा रहा था, इसी बात से नाराज सपना ने 8 माह की काव्या को तेजाब दिया था.
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