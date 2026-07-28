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भिवाड़ी में दिनभर जमकर लड़े नए नवेले पति-पत्नी, रात में मिली शख्स की लाश, मचा हड़कंप

Khairthal News: भिवाड़ी में शादी के महज दो महीने बाद नवविवाहित प्रमोद कुमार की संदिग्ध मौत हो गई. रविवार को पत्नी से विवाद और मारपीट की बात सामने आई है. मृतक के गले पर चोट के निशान मिले हैं. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Kuldeep malwar
Published:Jul 28, 2026, 07:03 AM IST | Updated:Jul 28, 2026, 07:03 AM IST
भिवाड़ी में दिनभर जमकर लड़े नए नवेले पति-पत्नी, रात में मिली शख्स की लाश, मचा हड़कंप
Image Credit: फेज थर्ड थाना अधिकारी विक्रम सिंह.

Khairthal News: खैरथल-तिजारा जिले के भिवाड़ी में एक नवविवाहित युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. युवक की शादी करीब दो महीने पहले ही हुई थी. रविवार को पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. बताया जा रहा है कि विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच मारपीट भी हुई. इसके बाद देर रात युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई.

मामला भिवाड़ी के फेज थर्ड थाना क्षेत्र के सांथलका गांव की रामबीर कॉलोनी का है. मृतक की पहचान बिहार निवासी प्रमोद कुमार के रूप में हुई है.

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22 जुलाई को पत्नी को लेकर भिवाड़ी आया था

जानकारी के अनुसार प्रमोद कुमार की शादी करीब दो महीने पहले आरती के साथ हुई थी. शादी के बाद 22 जुलाई को प्रमोद अपनी पत्नी आरती को लेकर भिवाड़ी आया था. प्रमोद यहां काम करता था और दोनों रामबीर कॉलोनी में रह रहे थे.

शुरुआती जानकारी के मुताबिक रविवार को किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ. दिनभर पति-पत्नी के बीच कहासुनी होती रही. धीरे-धीरे विवाद बढ़ गया और मामला मारपीट तक पहुंच गया. देर रात प्रमोद की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई.

गले पर चोट के निशान मिलने से मामला संदिग्ध

घटना की सूचना मिलने पर फेज थर्ड थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

पुलिस की शुरुआती जांच में मृतक के गले पर चोट के निशान मिलने की बात सामने आई है. हालांकि मृतक के शरीर पर कोई बड़ी इंजरी नहीं बताई जा रही है. इसके बावजूद पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानते हुए जांच शुरू कर दी है.

पुलिस हर पहलू से कर रही जांच

फेज थर्ड थाना अधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि रात में रामबीर कॉलोनी में एक व्यक्ति की मौत की सूचना मिली थी. सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की.

थानाधिकारी ने बताया कि मृतक की शादी करीब दो महीने पहले हुई थी और वह बिहार का रहने वाला था. वह 22 जुलाई को अपनी पत्नी को लेकर भिवाड़ी आया था. दोनों के बीच लड़ाई हुई थी. मृतक के शरीर पर कोई बड़ी इंजरी नहीं है, लेकिन मामले को संदिग्ध मानकर जांच की जा रही है.

पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी है. परिजनों के भिवाड़ी पहुंचने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई और जांच की जाएगी. पुलिस फिलहाल घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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