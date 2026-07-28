/भिवाड़ी में दिनभर जमकर लड़े नए नवेले पति-पत्नी, रात में मिली शख्स की लाश, मचा हड़कंप

Khairthal News: खैरथल-तिजारा जिले के भिवाड़ी में एक नवविवाहित युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. युवक की शादी करीब दो महीने पहले ही हुई थी. रविवार को पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. बताया जा रहा है कि विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच मारपीट भी हुई. इसके बाद देर रात युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई.

मामला भिवाड़ी के फेज थर्ड थाना क्षेत्र के सांथलका गांव की रामबीर कॉलोनी का है. मृतक की पहचान बिहार निवासी प्रमोद कुमार के रूप में हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

22 जुलाई को पत्नी को लेकर भिवाड़ी आया था

जानकारी के अनुसार प्रमोद कुमार की शादी करीब दो महीने पहले आरती के साथ हुई थी. शादी के बाद 22 जुलाई को प्रमोद अपनी पत्नी आरती को लेकर भिवाड़ी आया था. प्रमोद यहां काम करता था और दोनों रामबीर कॉलोनी में रह रहे थे.

शुरुआती जानकारी के मुताबिक रविवार को किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ. दिनभर पति-पत्नी के बीच कहासुनी होती रही. धीरे-धीरे विवाद बढ़ गया और मामला मारपीट तक पहुंच गया. देर रात प्रमोद की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई.

गले पर चोट के निशान मिलने से मामला संदिग्ध

घटना की सूचना मिलने पर फेज थर्ड थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

पुलिस की शुरुआती जांच में मृतक के गले पर चोट के निशान मिलने की बात सामने आई है. हालांकि मृतक के शरीर पर कोई बड़ी इंजरी नहीं बताई जा रही है. इसके बावजूद पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानते हुए जांच शुरू कर दी है.

पुलिस हर पहलू से कर रही जांच

फेज थर्ड थाना अधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि रात में रामबीर कॉलोनी में एक व्यक्ति की मौत की सूचना मिली थी. सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की.

थानाधिकारी ने बताया कि मृतक की शादी करीब दो महीने पहले हुई थी और वह बिहार का रहने वाला था. वह 22 जुलाई को अपनी पत्नी को लेकर भिवाड़ी आया था. दोनों के बीच लड़ाई हुई थी. मृतक के शरीर पर कोई बड़ी इंजरी नहीं है, लेकिन मामले को संदिग्ध मानकर जांच की जा रही है.