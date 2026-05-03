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भिवाड़ी में ड्राइंग न करने की खौफनाक सजा! टीचर ने 4 साल की बच्ची को लोहे के स्केल से पीटा

Alwar News: भिवाड़ी में 4 साल की एलकेजी छात्रा को टीचर द्वारा लोहे के स्केल से पीटने का मामला सामने आया. बच्ची की पीठ पर चोट के निशान देख पिता ने शिकायत दर्ज कराई, पुलिस मामले की जांच कर रही है.
 

Edited bySandhya YadavReported byKuldeep malwar
Published: May 03, 2026, 01:07 PM|Updated: May 03, 2026, 01:07 PM
भिवाड़ी में ड्राइंग न करने की खौफनाक सजा! टीचर ने 4 साल की बच्ची को लोहे के स्केल से पीटा
Image Credit: Alwar News

Alwar News: भिवाड़ी से एक बेहद शर्मनाक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसने शिक्षा व्यवस्था और बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. यहां एक निजी स्कूल की टीचर पर चार साल की मासूम बच्ची के साथ बेरहमी से मारपीट करने के आरोप लगे हैं.

जानकारी के अनुसार, यह घटना 30 अप्रैल की बताई जा रही है, लेकिन इसका खुलासा तब हुआ जब बच्ची के पिता उसे नहलाने लगे. जैसे ही उनकी नजर बच्ची की पीठ पर पड़ी, वे स्तब्ध रह गए. मासूम की पीठ पर कई गहरे चोट के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, जिन्हें देखकर पिता का दिल दहल उठा.

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ड्राइंग का काम नहीं हुआ था पूरा
जब पिता ने बच्ची से इन चोटों के बारे में पूछा, तो बच्ची ने जो बताया, वह बेहद चौंकाने वाला था. बच्ची के अनुसार, वह ड्राइंग का काम पूरा करके स्कूल नहीं गई थी, जिससे नाराज होकर उसकी टीचर ने उसे लोहे के स्केल से पीटा. इतनी छोटी उम्र की बच्ची के साथ इस तरह की सख्ती और हिंसा ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है.

पीड़ित बच्ची के पिता ने बताया कि उनकी बेटी भिवाड़ी के हाउसिंग बोर्ड स्थित रविन्द्रम कॉन्वेंट स्कूल में एलकेजी की छात्रा है. घटना सामने आने के बाद जब परिजन स्कूल प्रबंधन के पास पहुंचे और जवाब मांगा, तो शुरुआत में स्कूल प्रशासन ने आरोपों को निराधार बताया. हालांकि बाद में उन्होंने जांच का आश्वासन देकर मामले को टालने की कोशिश की.

क्या कहना है परिजनों का
परिजनों का कहना है कि उन्हें स्कूल की ओर से तुरंत कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला. उन्हें सोमवार तक का समय देकर मामले को टाल दिया गया, जिससे उनकी नाराजगी और बढ़ गई. इस बीच परिवार ने न्याय की मांग करते हुए भिवाड़ी के फूलबाग थाने में शिकायत दर्ज करवा दी है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि शिकायत के आधार पर पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

यह घटना न केवल एक बच्ची के साथ हुई क्रूरता को उजागर करती है, बल्कि स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और शिक्षकों के व्यवहार पर भी सवाल खड़े करती है. अभिभावकों में इस घटना के बाद गुस्सा और चिंता दोनों देखने को मिल रहे हैं. अब सभी की नजर पुलिस जांच और आगे की कार्रवाई पर टिकी है, ताकि मासूम को न्याय मिल सके.

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Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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