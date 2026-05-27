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भिवाड़ी में बिना बारिश डूबा पूरा इलाका! ऑफिस में तैरती दिखीं कुर्सियां, पानी-पानी सरकारी दफ्तर

Alwar News: भिवाड़ी के अलवर बाईपास क्षेत्र में बिना बारिश के जलभराव हो गया. मिट्टी का अस्थायी बांध टूटने से पानी कॉलोनियों और राजस्थान आवासन मंडल कार्यालय में घुस गया. सड़कें तालाब बन गईं और लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी.
 

Edited bySandhya YadavReported byJugal Kishore
Published: May 27, 2026, 12:34 PM|Updated: May 27, 2026, 12:34 PM
भिवाड़ी में बिना बारिश डूबा पूरा इलाका! ऑफिस में तैरती दिखीं कुर्सियां, पानी-पानी सरकारी दफ्तर
Image Credit: Alwar News

Alwar News: भिवाड़ी शहर में बुधवार देर रात हैरान करने वाली स्थिति देखने को मिली. शहर में ना तेज बारिश हुई और ना ही आकाशीय बिजली चमकी, लेकिन इसके बावजूद अलवर बाईपास क्षेत्र अचानक जलमग्न हो गया. देखते ही देखते सड़कों पर पानी भर गया और कई आवासीय कॉलोनियां पानी की चपेट में आ गईं.

खाली जमीन पर जमा पानी बना बड़ी परेशानी
जानकारी के अनुसार राजस्थान आवासन मंडल के पीछे लंबे समय से खाली पड़ी जमीन पर पानी जमा था. इस पानी को रोकने के लिए मिट्टी का एक अस्थायी बांध बनाया गया था. देर रात पानी का दबाव अचानक इतना बढ़ गया कि यह अस्थायी बांध टूट गया. इसके बाद तेज बहाव के साथ पानी आसपास की कॉलोनियों में घुस गया.

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सड़कें बनी तालाब, घरों के बाहर भरा पानी
बांध टूटते ही इलाके की सड़कें कुछ ही समय में तालाब जैसी नजर आने लगीं. कई घरों के बाहर कई फीट तक पानी भर गया. अचानक हुए जलभराव से लोगों में अफरा-तफरी मच गई. रात के समय लोगों को घरों से बाहर निकलने में भी परेशानी का सामना करना पड़ा.

आवासन मंडल कार्यालय भी आया पानी की चपेट में
जलभराव का असर राजस्थान आवासन मंडल के कार्यालय पर भी पड़ा. कार्यालय के अंदर पानी भर जाने से फर्नीचर और जरूरी सामान पानी में डूब गया. कई कुर्सियां पानी में तैरती हुई दिखाई दीं. हालात ऐसे हो गए कि सुबह कार्यालय पहुंचे अधिकारियों और कर्मचारियों को अंदर जाने तक का रास्ता नहीं मिला.

कर्मचारियों को पानी के बीच होकर पहुंचना पड़ा दफ्तर
सुबह जब कर्मचारी और अधिकारी कार्यालय पहुंचे तो चारों तरफ पानी भरा हुआ था. मजबूरी में कर्मचारियों को पानी के बीच होकर दफ्तर तक पहुंचना पड़ा. कार्यालय परिसर में जमा पानी के कारण कामकाज भी प्रभावित हुआ.

नगर परिषद ने शुरू किया मरम्मत कार्य
घटना की सूचना मिलने के बाद नगर परिषद की टीम मौके पर पहुंची. टीम ने स्थिति को संभालने के लिए फिर से मिट्टी डालकर अस्थायी दीवार खड़ी करने का काम शुरू किया. स्थानीय लोगों का आरोप है कि लंबे समय से इलाके में जल निकासी की समस्या बनी हुई है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया.

लोगों को उठानी पड़ी भारी परेशानी
अचानक हुए जलभराव से कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. लोगों का कहना है कि बिना बारिश के इस तरह पानी भरना प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है. फिलहाल प्रशासन पानी निकासी और स्थिति सामान्य करने में जुटा हुआ है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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