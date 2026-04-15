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मदरसन इंडिया कंपनी गेट पर दूसरे दिन भी श्रमिकों का जोरदार प्रदर्शन, वेतन बढ़ोतरी और HR Policy हटाने की मांग पर अड़े मजदूर

भिवाड़ी (खैरथल). पथरेडी औद्योगिक क्षेत्र में मदरसन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के गेट पर श्रमिकों का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा. वेतन बढ़ोतरी, ओवरटाइम की दर बढ़ाने और एचआर मैनेजमेंट को हटाने की मांग को लेकर सैकड़ों मजदूर लगातार धरने पर बैठे हुए हैं. 

Edited byAnsh RajReported byKuldeep malwar
Published: Apr 15, 2026, 11:34 AM|Updated: Apr 15, 2026, 11:34 AM
मदरसन इंडिया कंपनी गेट पर दूसरे दिन भी श्रमिकों का जोरदार प्रदर्शन, वेतन बढ़ोतरी और HR Policy हटाने की मांग पर अड़े मजदूर
Image Credit: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Bhiwadi Workers Protest: भिवाड़ी (खैरथल). पथरेडी औद्योगिक क्षेत्र में मदरसन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के गेट पर दूसरे दिन भी श्रमिकों का प्रदर्शन जारी रहा. वेतन बढ़ोतरी, ओवरटाइम बढ़ोतरी और एचआर मैनेजमेंट को हटाने की मांग को लेकर मजदूर लगातार आंदोलन पर डटे हुए हैं.

प्रदर्शन का दूसरा दिन
मंगलवार को श्रमिकों ने पूरे दिन कंपनी के मुख्य गेट पर धरना दिया. बुधवार को भी सुबह से ही बड़ी संख्या में मजदूर गेट पर जमा हो गए और नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं. फैक्ट्री के बाहर श्रमिकों की भीड़ लगी हुई है और कामकाज पूरी तरह ठप हो गया है.

श्रमिकों की मुख्य मांगें
श्रमिकों का कहना है कि कंपनी में पिछले कई वर्षों से वेतन नहीं बढ़ाया गया है, जबकि हरियाणा सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में भारी बढ़ोतरी कर दी है. वे वेतन वृद्धि के साथ-साथ ओवरटाइम की दर बढ़ाने और मौजूदा एचआर मैनेजमेंट को हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं. मजदूरों का आरोप है कि एचआर विभाग की कार्यशैली उनके साथ अन्यायपूर्ण है.

प्रशासन की वार्ता विफल
स्थानीय प्रशासन ने मंगलवार को कंपनी मैनेजमेंट और श्रमिक प्रतिनिधियों के बीच वार्ता कराई, लेकिन दोनों पक्षों के बीच कोई सहमति नहीं बन सकी. वार्ता विफल होने के बाद श्रमिक और भी आक्रामक हो गए और प्रदर्शन तेज कर दिया. प्रशासन अब स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है.

फैक्ट्री पर पड़ा असर
प्रदर्शन के कारण कंपनी का उत्पादन पूरी तरह बंद है. सैकड़ों श्रमिक गेट पर बैठे हुए हैं, जिससे कंपनी को भारी नुकसान हो रहा है. स्थानीय व्यापार और परिवहन भी प्रभावित हुआ है.


फिलहाल कंपनी के गेट पर भारी पुलिस बल तैनात है. श्रमिक शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अपनी मांगों से एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं. उन्होंने साफ कहा है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती, तब तक वे धरना जारी रखेंगे.प्रशासन और कंपनी प्रबंधन दोनों पक्षों से जल्द से जल्द बातचीत कर विवाद का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं. मजदूरों की मांगें जायज बताते हुए स्थानीय लोग भी उनका समर्थन कर रहे हैं.

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