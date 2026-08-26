/BJP सम्मेलन में मंत्री के साथ दिखे UIT के XEN, आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में नोटिस

BJP Worker Conference: अलवर में नगर निगम चुनाव के बीच एक वीडियो ने प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है. बीजेपी की ओर से आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में नगर विकास न्यास के अधिशासी अभियंता कुमार संभव अवस्थी की मौजूदगी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. वीडियो सामने आने के बाद आदर्श आचार संहिता प्रकोष्ठ ने मामले को संज्ञान में लिया और अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.



मंत्री के साथ नजर आए अधिकारी

बताया जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में अवस्थी वन मंत्री संजय शर्मा के साथ नजर आए थे. चुनाव के दौरान सरकारी अधिकारी के किसी राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर सवाल उठने लगे. वीडियो वायरल होने के बाद मामला जिला निर्वाचन विभाग तक पहुंचा. रिटर्निंग अधिकारी अम्बालाल मीणा के मुताबिक अधिकारी को नोटिस जारी किया गया है. मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.

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अधिकारी ने बताई कार्यक्रम में पहुंचने की वजह

नोटिस के बाद कुमार संभव अवस्थी ने अपनी तरफ से सफाई दी है. उनका कहना है कि वे किसी राजनीतिक गतिविधि में शामिल होने के उद्देश्य से कार्यक्रम में नहीं गए थे. उनके मुताबिक इलाके में पानी की समस्या को लेकर एक आमजन की शिकायत थी. अवस्थी का कहना है कि इसी समस्या को लेकर वे पहले मंत्री के कार्यालय पहुंचे थे. वहां बातचीत होने के बाद वे कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए. अब अधिकारी की यह दलील जांच में कितनी स्वीकार होती है, यह उनके जवाब और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर तय होगा.



पत्नी को चुनाव लड़ाने की चर्चा भी

इस पूरे मामले के बीच राजनीतिक गलियारों में एक और चर्चा है. कहा जा रहा है कि कुमार संभव अवस्थी नगर निगम चुनाव में अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतारना चाहते हैं और इसी सिलसिले में वह मंत्री से मिलने पहुंचे थे. हालांकि इस दावे की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है. इसलिए फिलहाल इसे सिर्फ राजनीतिक चर्चा के तौर पर ही देखा जा रहा है.



पहले भी विवादों में रहे हैं अवस्थी

कुमार संभव अवस्थी का नाम इससे पहले भी विवादों में रह चुका है. जानकारी के मुताबिक वे इसी साल मार्च में सेवानिवृत्त हुए थे. इसके बाद सरकार की ओर से उन्हें एक साल का सेवा विस्तार दिया गया. बताया जाता है कि इससे पहले तत्कालीन न्यास सचिव ने उनके आचरण और व्यवहार को लेकर सवाल उठाते हुए सेवा विस्तार नहीं देने की टिप्पणी की थी. सेवा विस्तार मिलने के बाद भी उन्हें कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं दिए जाने की बात सामने आई थी. नगर निगम में कार्यरत रहने के दौरान भी उनका तत्कालीन सभापति बीना गुप्ता के साथ विवाद हुआ था. बाद में मामला मारपीट के आरोपों तक पहुंचा और कोतवाली थाने में शिकायत भी हुई थी.



अब जांच के बाद तस्वीर होगी साफ

फिलहाल ताजा मामला बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में अधिकारी की मौजूदगी और वायरल वीडियो से जुड़ा है. निर्वाचन विभाग ने नोटिस देकर अधिकारी से उनका पक्ष मांगा है. अब उनके जवाब, वीडियो और दूसरे उपलब्ध तथ्यों की जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि वास्तव में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ था या नहीं. यानी अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी. नोटिस जारी होना कार्रवाई का अंतिम चरण नहीं, बल्कि मामले की जांच का हिस्सा है. जांच पूरी होने के बाद ही निर्वाचन विभाग आगे की कार्रवाई पर फैसला करेगा.

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