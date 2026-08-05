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कहरानी के जंगल में हड्डियों के साथ मिले जानवरों के कटे-पिटे मांस और खून! क्या ये इलाका फिर बना गोतस्करों का हॉटस्पॉट?

Bhiwadi News: राजस्थान के भिवाड़ी स्थित कहरानी की पहाड़ियों में एक बार फिर संदिग्ध परिस्थितियों में जानवर के अवशेष मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. मौके से कटे हुए पैर, भारी मात्रा में अवशेष और खून के निशान मिले हैं. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, जबकि पशु चिकित्सक की रिपोर्ट के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि अवशेष किस जानवर के हैं. शुरुआती जांच में मामला गोतस्करी या अवैध पशु वध से जुड़ा होने की आशंका जताई जा रही है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Kuldeep malwar
Published:Aug 05, 2026, 10:45 AM IST | Updated:Aug 05, 2026, 10:45 AM IST
कहरानी के जंगल में हड्डियों के साथ मिले जानवरों के कटे-पिटे मांस और खून! क्या ये इलाका फिर बना गोतस्करों का हॉटस्पॉट?
Image Credit: Bhiwadi News

Rajasthan Crime News: भिवाड़ी के कहरानी क्षेत्र की पहाड़ियों में मंगलवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब स्थानीय लोगों ने जंगल के बीच बड़ी मात्रा में जानवर के अवशेष पड़े देखे. मौके पर चारों तरफ खून के निशान, कटे हुए पैर और अन्य अवशेष बिखरे मिले. सूचना मिलते ही फेज थर्ड थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. फिलहाल पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है. पशु चिकित्सक की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है, जिसकी रिपोर्ट के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि अवशेष किस जानवर के हैं.


शुरुआती जांच में अवैध पशु वध की आशंका
मौके पर मिले अवशेषों को देखकर स्थानीय लोगों ने आशंका जताई है कि यह मामला गोवंश से जुड़ा हो सकता है. हालांकि पुलिस ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. अधिकारियों का कहना है कि बिना वैज्ञानिक जांच और पशु चिकित्सक की रिपोर्ट के किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा. फिलहाल घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और आसपास के इलाके की भी तलाशी ली जा रही है.

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पहले भी मिल चुके हैं ऐसे अवशेष
स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब कहरानी की पहाड़ियों में इस तरह के अवशेष मिले हों. कुछ दिन पहले भी इसी इलाके से संदिग्ध पशु अवशेष बरामद हुए थे. उस समय भी जांच की गई थी, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि यदि उस घटना के बाद सख्त कार्रवाई की जाती तो दोबारा ऐसी स्थिति नहीं बनती. लगातार सामने आ रही घटनाओं ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की निगरानी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.


जंगल और पथरीला इलाका बना तस्करों की शरण?
ग्रामीणों का मानना है कि कहरानी का पथरीला और घना जंगल वाला इलाका सुनसान होने के कारण असामाजिक तत्वों के लिए सुरक्षित ठिकाना बनता जा रहा है. रात के समय यहां आवाजाही कम रहती है, जिसका फायदा उठाकर अवैध गतिविधियों को अंजाम दिए जाने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि इस संबंध में पुलिस ने अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है और जांच पूरी होने तक किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.


पुलिस जुटा रही है हर सबूत
फेज थर्ड थाना पुलिस ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य एकत्रित किए हैं. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों, संभावित रास्तों और संदिग्ध गतिविधियों की भी जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जाएगी और यदि किसी अवैध गतिविधि के प्रमाण मिलते हैं तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. वहीं प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों से बचें और जांच पूरी होने तक आधिकारिक जानकारी का इंतजार करें.


रिपोर्ट के बाद होगी तस्वीर साफ
फिलहाल इस पूरे मामले में सबसे अहम पशु चिकित्सक की रिपोर्ट मानी जा रही है. रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि बरामद अवशेष किस जानवर के हैं और मौत या अवैध वध की परिस्थितियां क्या थीं. इसके बाद पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी. वहीं लगातार दूसरी बार ऐसी घटना सामने आने से स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है और वे इलाके में नियमित गश्त तथा सख्त निगरानी की मांग कर रहे हैं.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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