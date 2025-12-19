अलवर में पेड़ काटने को लेकर गांव में खूनी संघर्ष, एक ही परिवार की 3 महिलाएं घायल

Alwar News: अलवर जिले के खेड़ली थाना क्षेत्र के गांव रामपुरा पाटन में पेड़ काटने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. खेतों पर हुए इस खूनी संघर्ष में एक ही परिवार की तीन महिलाएं सहित छह लोग घायल हो गए, जबकि दूसरे पक्ष के दो लोग भी चोटिल हुए हैं. घायलों में से दो की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है.

घटना की सूचना मिलते ही खेड़ली नगरपालिका की फायर ब्रिगेड और पुलिस बल मौके पर पहुंचा. पुलिस ने दोनों पक्षों के घायलों को उपजिला अस्पताल खेड़ली पहुंचाकर प्राथमिक उपचार दिलवाया. यह घटना देर शाम की बताई जा रही है.

अब तक पुलिस नहीं सुलझा पाई

जानकारी के अनुसार, यह संघर्ष निरंजन शर्मा और रमेश मीणा के परिवारों के बीच हुआ, जिनके बीच पहले से ही आपसी विवाद चला आ रहा है. निरंजन शर्मा के भाई की कुछ वर्ष पूर्व हत्या हो चुकी है, जिसका मामला अब तक पुलिस नहीं सुलझा पाई है. निरंजन शर्मा का आरोप है कि उसी हमले में शामिल लोगों ने उसके भाई की भी हत्या की थी.

दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ खेड़ली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है. एक पक्ष ने मारपीट और आगजनी का आरोप लगाया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और दोनों पक्षों के आरोपों की पड़ताल की जा रही है.

सरिस्का के चौबुर्जा पहाड़ों पर दहकी आग, रात भर की जंग के बाद वनकर्मियों ने बचाया जंगल

Alwar News: सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर जोन में स्थित चौबुर्जा की पहाड़ियों पर बुधवार रात अचानक लगी आग ने वन विभाग की नींद उड़ा दी. ऊंचे और दुर्गम पहाड़ों पर भड़की आग ने देखते ही देखते करीब 10 हेक्टेयर वन क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया. सूखी घास और तेज हवाओं के चलते आग की लपटें तेजी से फैलती रहीं और पहाड़ी पर दूर-दूर से आग की लपटे चमकती नजर आईं.

बुधवार देर शाम जैसे ही आग की सूचना मिली, वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गईं. लेकिन अंधेरा, पथरीला रास्ता और ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी इलाका आग बुझाने में बड़ी चुनौती बन गया. हालात की गंभीरता को देखते हुए अन्य रेंजों से भी अतिरिक्त वनकर्मियों को बुलाया गया. रेंजर शंकर सिंह के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में दमकल विभाग की टीम भी शामिल रही, जिसका नेतृत्व फायर ऑफिसर अमित मीणा कर रहे थे.

पहाड़ी की चोटी पर लगी आग पर काबू पाना आसान नहीं था. संसाधनों को ऊपर तक पहुंचाना मुश्किल था, ऐसे में वनकर्मियों ने परंपरागत लाइन पद्धति, पत्तों और उपलब्ध साधनों का सहारा लेकर आग को आगे बढ़ने से रोका. करीब पांच घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रात करीब 11:30 बजे आग पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया गया.

