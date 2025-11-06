अलवर में जमीन विवाद में जंग, लाठी डंडे लेकर कब्जे के लिए खूनी रंग, वीडियो वायरल

Alwar Crime News: मथुराहेड़ा गांव में जमीन के कब्जे को लेकर दो पक्षों के बीच बुधवार को खूनी झड़प हो गई. विवाद इतना तीव्र हो गया कि लाठियों, सरियों और कुल्हाड़ियों से हमला बोल दिया गया. इस हिंसक घटना में दो महिलाओं समेत पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया और मामले की जांच शुरू कर दी है. यह घटना क्षेत्र में भूमि विवादों की गंभीर समस्या को उजागर करती है, जहां छोटे-मोटे झगड़े जानलेवा रूप धारण कर लेते हैं.

बार-बार कब्जे की कोशिशें

जानकारी के मुताबिक, गांव के निवासी देवीराम जाटव की जमीन पर पड़ोसी राधे और मनिंदर द्वारा अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था. आरोपी पक्ष लगातार जमीन पर उपले, लकड़ी और अन्य सामान रखकर अपना दावा मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे. इससे पहले भी दोनों पक्षों के बीच इसी मुद्दे पर कई बार तनाव हो चुका था.

बुधवार को जब देवीराम ने एक बार फिर सामान हटाने का विरोध किया, तो मामला भड़क गया. ग्रामीणों का कहना है कि भूमि रिकॉर्ड में देवीराम का ही नाम दर्ज है, लेकिन आरोपी पक्ष दबंगई दिखा रहा था. इस तरह के विवाद ग्रामीण इलाकों में आम हैं, जहां राजस्व विभाग की लापरवाही से छोटे झगड़े बड़े संघर्ष में बदल जाते हैं.

हथियारों से लैस भीड़ का तांडव

विरोध के तुरंत बाद राधे, मनिंदर, मनोज, गिर्राज और गंगाराम सहित करीब 30-40 लोगों की भीड़ हथियारों से लैस होकर देवीराम के घर पर टूट पड़ी. लाठियां, सरियां और कुल्हाड़ियां चलने लगीं, जिससे पक्षपातपूर्ण हमला हो गया.

हमलावरों ने न केवल पुरुषों पर प्रहार किया, बल्कि महिलाओं को भी निशाना बनाया. ग्रामीणों ने बताया कि हमला इतना क्रूर था कि बचाव के लिए कोई मौका ही न मिला. घटना के दौरान गांव में दहशत फैल गई और कई परिवार डर के मारे घरों में छिप गए. स्थानीय लोग इस घटना को दबंगों की गुंडागर्दी का उदाहरण बता रहे हैं.

दो की हालत नाजुक

हमले में घायल हुए पांच लोगों में ओमप्रकाश जाटव, देवीराम, श्यामलाल, नेहा और फूलवती शामिल हैं. इनमें नेहा और फूलवती दो महिलाएं हैं, जिनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है. प्रारंभिक इलाज के बाद दो घायलों को अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय रेफर किया गया है, जहां डॉक्टरों ने उन्हें गंभीर चोटों के कारण ऑब्जर्वेशन में रखा है. बाकी तीनों का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है. परिवारजन चिंतित हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं.

जांच और कार्रवाई का आश्वासन

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा. एसएचओ ने बताया कि हमलावरों के खिलाफ हत्या के प्रयास और मारपीट की धाराओं में केस दर्ज किया गया है. गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि शांति बनी रहे.

आगामी दिनों में आरोपी पक्ष के सदस्यों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है. यह घटना जिला प्रशासन के लिए चुनौती है, जो भूमि विवादों को सुलझाने के लिए विशेष अभियान चला सकता है.

