CA Final Result 2025: राजस्थान के बकुल गुप्ता बने देश के तीसरे टॉपर, 81.50% के साथ रचा नया रिकॉर्ड

CA Final Result 2025: अलवर जिले के किशनगढ़बास निवासी बकुल गुप्ता ने ICAI CA Final Exam 2025 (CA Final September Result 2025) में शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया थर्ड रैंक हासिल की है. इसके साथ ही बकुल ने राजस्थान टॉपर बनकर पूरे राज्य का मान बढ़ाया है. बकुल को सीए फाइनल परीक्षा में 489 अंक 81.50% प्राप्त हुए हैं. यह उपलब्धि अलवर जिले के इतिहास में पहली बार है जब किसी विद्यार्थी ने सीए फाइनल में ऑल इंडिया तीसरी रैंक हासिल की हो.

ICAI अध्यक्ष ने दी फोन पर बधाई

जैसे ही CA Final Result 2025 घोषित हुआ, ICAI के अध्यक्ष चरणजोत सिंह नंदा ने स्वयं फोन कर बकुल को इस उपलब्धि पर बधाई दी. पूरे सीए समुदाय और अलवर जिले में बकुल की इस ऐतिहासिक सफलता की चर्चा जोरों पर है. किशनगढ़बास सहित पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है.



बकुल के पिता राकेश गुप्ता किशनगढ़बास अनाज मंडी में आढ़तिया हैं, जबकि मां शशि बाला गुप्ता गृहिणी हैं. उनके बड़े भाई विपुल गुप्ता जयपुर में बीएएमएस की पढ़ाई कर रहे हैं.

पहले प्रयास में सफलता, दिन में 6-8 घंटे की नियमित पढ़ाई

बकुल ने बताया कि उन्होंने पहले ही प्रयास में यह सफलता हासिल की. उनका कहना है कि सीए परीक्षा में सफलता का मंत्र सिर्फ नियमित पढ़ाई, निरंतर रिवीजन और अनुशासन है. उन्होंने हर दिन 6 से 8 घंटे तक पढ़ाई की और एक भी दिन पढ़ाई मिस नहीं की. बकुल ने बताया कि हर विषय का उन्होंने तीन से चार बार रिवीजन किया, जिससे उनके सभी कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह स्पष्ट रहे.

स्कूली जीवन से ही टॉपर रहे बकुल

बकुल ने अपनी स्कूली शिक्षा किशनगढ़बास के एक प्राइवेट स्कूल से पूरी की. 10वीं में उन्होंने 97% अंक, जबकि 12वीं में 96% अंक प्राप्त किए. इसके बाद उन्होंने सीए बनने का लक्ष्य तय किया. सीए फाउंडेशन परीक्षा में उन्होंने ऑल इंडिया 32वीं रैंक हासिल की थी, और अब फाइनल में तीसरी रैंक पाकर उन्होंने अपने परिश्रम को नई ऊंचाई दी है.

सफलता का श्रेय परिवार को दिया

बकुल ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, दादी राधा देवी, चाचा सुरेश गुप्ता (व्यापारी), महेश गुप्ता (सीजीएसटी जयपुर में अधिकारी) और चाची गायत्री गुप्ता तथा शितु गुप्ता को दिया. उन्होंने कहा कि परिवार का निरंतर सहयोग, विश्वास और प्रेरणा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत रही. बकुल गुप्ता की इस उपलब्धि से न केवल अलवर बल्कि पूरे राजस्थान में गर्व की लहर दौड़ गई है.

