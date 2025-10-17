दुकान पर सामान ले रहे बच्चे पर कुत्ते ने मारा झपट्टा, मुंह और पैर में आई गंभीर चोट, इलाज जारी

Dog Bite: अलवर जिले में गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के माली का बास इलाके में एक पागल कुत्ते ने छह साल के मासूम बच्चे पर हमला कर दिया.
Dog Bite: राजस्थान के अलवर जिले में गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के माली का बास इलाके में एक पागल कुत्ते ने छह साल के मासूम बच्चे पर हमला कर दिया. जानकारी के मुताबिक, मोहल्ले में रहने वाले नरेंद्र कुमार दर्जी का बेटा तन्मय पास की एक किराने की दुकान पर सामान लेने गया था, उसी दौरान वहां मौजूद एक पागल कुत्ते ने अचानक तन्मय पर झपट्टा मार दिया.
कुत्ते ने पहले बच्चे के पैर को काटा और फिर उसके चेहरे पर भी गंभीर हमला कर दिया. इस हमले में तन्मय के चेहरे और पैर पर गहरे घाव आए हैं, जिन पर करीब 13 से 14 टांके लगाने पड़े हैं. घटना के तुरंत बाद परिजन बच्चे को इलाज के लिए राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय अलवर ले गए, जहां उसका इलाज जारी है.
इस घटना के बाद इलाके में डर का माहौल है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि आवारा और पागल कुत्तों पर जल्द से जल्द नियंत्रण किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों.
अलवर जिले के बड़ौदामेव थाना क्षेत्र के इमलाली गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, इमलाली गांव निवासी मनोहरी जाटव अपने घर में सो रहा था, तभी पड़ोसी सत्या, चरण और आकाश ने उस पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया. इस हमले में मनोहरी गंभीर रूप से घायल हो गया. परिजनों ने तुरंत उसे सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया.
बताया जा रहा है कि मनोहरी और आरोपियों के बीच पहले भी विवाद हो चुका था, जिस संबंध में पीड़ित ने पूर्व में मामला दर्ज कराया था. अब उसी पुराने विवाद में समझौता करने का दबाव बनाने के लिए आरोपियों ने यह हमला किया. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं घटना के बाद से आरोपी फरार बताए जा रहे हैं.
