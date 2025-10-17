Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

दुकान पर सामान ले रहे बच्चे पर कुत्ते ने मारा झपट्टा, मुंह और पैर में आई गंभीर चोट, इलाज जारी

Dog Bite: अलवर जिले में गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के माली का बास इलाके में एक पागल कुत्ते ने छह साल के मासूम बच्चे पर हमला कर दिया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 17, 2025, 05:01 PM IST | Updated: Oct 17, 2025, 05:01 PM IST

Trending Photos

क्या आप जानते हैं? राजस्थान की इस जगह पर मिला था दुनिया का सबसे पुराना जुता हुआ खेत!
7 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं? राजस्थान की इस जगह पर मिला था दुनिया का सबसे पुराना जुता हुआ खेत!

लक्ष्मी पूजा पर पहनें ये राजस्थानी ड्रेस, जानें कौन-सी पोशाक देगी रॉयल और ट्रेडिशनल लुक
10 Photos
diwali 2025

लक्ष्मी पूजा पर पहनें ये राजस्थानी ड्रेस, जानें कौन-सी पोशाक देगी रॉयल और ट्रेडिशनल लुक

राजस्थान में दिवाली से पहले बढ़ेगी ठंड की आहट! सीकर में लुढ़का पारा
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में दिवाली से पहले बढ़ेगी ठंड की आहट! सीकर में लुढ़का पारा

थार रेगिस्तान का क्या है पाकिस्तानी कनेक्शन? 80% राजस्थानियों को नहीं होगा पता!
7 Photos
thar desert

थार रेगिस्तान का क्या है पाकिस्तानी कनेक्शन? 80% राजस्थानियों को नहीं होगा पता!

दुकान पर सामान ले रहे बच्चे पर कुत्ते ने मारा झपट्टा, मुंह और पैर में आई गंभीर चोट, इलाज जारी

Dog Bite: राजस्थान के अलवर जिले में गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के माली का बास इलाके में एक पागल कुत्ते ने छह साल के मासूम बच्चे पर हमला कर दिया. जानकारी के मुताबिक, मोहल्ले में रहने वाले नरेंद्र कुमार दर्जी का बेटा तन्मय पास की एक किराने की दुकान पर सामान लेने गया था, उसी दौरान वहां मौजूद एक पागल कुत्ते ने अचानक तन्मय पर झपट्टा मार दिया.

कुत्ते ने पहले बच्चे के पैर को काटा और फिर उसके चेहरे पर भी गंभीर हमला कर दिया. इस हमले में तन्मय के चेहरे और पैर पर गहरे घाव आए हैं, जिन पर करीब 13 से 14 टांके लगाने पड़े हैं. घटना के तुरंत बाद परिजन बच्चे को इलाज के लिए राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय अलवर ले गए, जहां उसका इलाज जारी है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इस घटना के बाद इलाके में डर का माहौल है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि आवारा और पागल कुत्तों पर जल्द से जल्द नियंत्रण किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

अलवर जिले के बड़ौदामेव थाना क्षेत्र के इमलाली गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, इमलाली गांव निवासी मनोहरी जाटव अपने घर में सो रहा था, तभी पड़ोसी सत्या, चरण और आकाश ने उस पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया. इस हमले में मनोहरी गंभीर रूप से घायल हो गया. परिजनों ने तुरंत उसे सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया.

बताया जा रहा है कि मनोहरी और आरोपियों के बीच पहले भी विवाद हो चुका था, जिस संबंध में पीड़ित ने पूर्व में मामला दर्ज कराया था. अब उसी पुराने विवाद में समझौता करने का दबाव बनाने के लिए आरोपियों ने यह हमला किया. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं घटना के बाद से आरोपी फरार बताए जा रहे हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंAlwar Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news