अलवर में जमीन नहीं, लकड़ियों पर भिड़े दो परिवार, बहू और पोती को पीटा, दादा को भी नहीं छोड़ा

Alwar News: रामगढ़ थाना क्षेत्र के खो बांधोली गांव में लकड़ियां ले जाने को लेकर बुधवार दोपहर दो पक्षों में विवाद हो गया. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया .कि दोनों पक्षों में लाठी-डंडे चल गए. हमले में एक पक्ष के तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें रामगढ़ अस्पताल से अलवर के जिला अस्पताल रेफर किया गया. जहां उनका इलाज चल रहा है.

पीड़ित गंगा प्रसाद ने बताया कि उसका बेटा और बहू राजबाला घर पर थे. राजबाला बीमार थी और छोटे बेटे के घर बैठी थी. इस दौरान दूसरे भाई के बेटे की बहू वहां आकर चिल्लाने लगी और आरोप लगाया कि वे उसकी लकड़ियां चुरा रही हैं. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई.

गंगा प्रसाद के अनुसार, आरोप लगाने के बाद महिला ने उसकी बहू पर हमला कर दिया और कुछ ही देर में आरोपी पक्ष के करीब 10-15 लोग वहां आ गए. जिन्होंने उसकी बहू और पोती पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. जब गंगा प्रसाद बीच-बचाव के लिए पहुंचा. तो उस पर भी हमला कर दिया गया. आस-पास के लोगों ने किसी तरह झगड़ा शांत कराया.

गंगा प्रसाद ने बताया कि इलाज के लिए जब वे रामगढ़ अस्पताल पहुंचे. तो आरोपी पक्ष वहां भी पहुंच गया और डॉक्टरों के सामने उन पर फिर से हमला कर दिया. घटना में राजबाला के सिर, नाक और कान में गंभीर चोटें आई हैं. पोती को भी कई जगह चोटें लगी हैं .जबकि गंगा प्रसाद के सिर और पसलियों में चोट पहुंची है. हमले में धनीराम, मंता, ललता, रिंकू, बुल्लर, रोहित समेत 10-15 लोगों पर आरोप लगाया गया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

