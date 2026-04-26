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अलवर में मॉल के लिए ट्रांसफॉर्मर हटाने पर स्थानीय दुकानदार का विरोध, शिफ्टिंग पर घमासान

Alwar Transformer Controversy: अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित स्कीम-2 में ट्रांसफॉर्मर शिफ्टिंग को लेकर विवाद बढ़ गया है. मॉल प्रबंधन की मांग पर बिजली विभाग ट्रांसफॉर्मर हटाने की तैयारी कर रहा है, जिसका स्थानीय दुकानदारों और निवासियों ने सुरक्षा और रोजगार को लेकर जोरदार विरोध शुरू कर दिया है.

Edited byAnsh RajReported byJugal Kishore
Published: Apr 26, 2026, 10:05 AM|Updated: Apr 26, 2026, 10:05 AM
अलवर में मॉल के लिए ट्रांसफॉर्मर हटाने पर स्थानीय दुकानदार का विरोध, शिफ्टिंग पर घमासान
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Alwar News: अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित स्कीम-2 में ट्रांसफॉर्मर शिफ्टिंग को लेकर शुरू हुआ विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है. एक ओर जहां स्थानीय निवासी अपनी सुरक्षा और रोज़गार को लेकर विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मौके पर पहुंची पुलिस की सख्ती ने मामले को और गरमा दिया है.


जानकारी के अनुसार, एक मॉल प्रबंधन ने बिजली विभाग को आवेदन देकर अपने सामने लगे ट्रांसफॉर्मर को हटाने की मांग की थी. उनका कहना है कि ट्रांसफॉर्मर उनके व्यावसायिक कार्यों में बाधा बन रहा है. हालांकि, जिस स्थान पर ट्रांसफॉर्मर शिफ्ट करने का प्रस्ताव है, वहां के दुकानदारों और स्थानीय निवासियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया.


स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि ट्रांसफॉर्मर उनके घरों और दुकानों के सामने लगाया गया तो इससे बच्चों की सुरक्षा को खतरा होगा और व्यापार पर भी असर पड़ेगा. उनका आरोप है कि मॉल प्रबंधन अपने हितों के लिए आम जनता पर जोखिम थोपना चाहता है.


विवाद के दौरान मौके पर पहुंचे एएसआई होशियार सिंह ने पहले लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब लोग अपनी मांगों पर अड़े रहे तो उन्होंने सख्त रुख अपनाया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, एएसआई ने विरोध कर रहे लोगों को “राजकार्य में बाधा” का हवाला देते हुए मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी दी और थाने बुलाने की बात कही. इसके बाद माहौल और तनावपूर्ण हो गया. स्थानीय महिलाओं ने आरोप लगाया कि पुलिस उन्हें डराकर चुप कराने की कोशिश कर रही है, जबकि वे केवल अपनी सुरक्षा और अधिकारों के लिए आवाज उठा रही हैं.


वहीं, बिजली विभाग का कहना है कि ट्रांसफॉर्मर शिफ्टिंग का निर्णय दोनों पक्षों की सहमति से ही लिया जाएगा. बावजूद इसके, सवाल उठ रहा है कि जब मामला बातचीत से सुलझ सकता है तो पुलिस की सख्ती की जरूरत क्यों पड़ी. फिलहाल, यह विवाद अब सिर्फ ट्रांसफॉर्मर शिफ्टिंग तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर रहा है. अब देखना होगा कि प्रशासन सभी पक्षों को साथ लेकर समाधान निकालता है या मामला और बढ़ता है.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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