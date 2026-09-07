/अलवर में CM भजनलाल शर्मा का मेगा रोड शो आज, जगन्नाथ मंदिर से मन्नी का बड़ तक होगा सफर

Alwar News: अलवर में निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने चुनावी गतिविधियां तेज कर दी हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज अलवर में मेगा रोड शो करेंगे. मुख्यमंत्री का रोड शो सुबह 11:30 बजे जगन्नाथ मंदिर से शुरू होगा. यहां से मुख्यमंत्री मन्नी का बड़ तक जाएंगे. रोड शो के दौरान भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी जगह-जगह मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे.



इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, वन मंत्री संजय शर्मा, अलवर निकाय चुनाव प्रभारी एवं पूर्व सांसद रामचरण बोहरा समेत भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे. भाजपा ने रोड शो को निकाय चुनाव के लिहाज से अहम बताया है.

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भाजपा ने जारी किया ‘अलवर विजन डॉक्यूमेंट’

इससे पहले भाजपा ने ‘अलवर विजन डॉक्यूमेंट’ जारी किया. पूर्व सांसद और अलवर निकाय चुनाव प्रभारी रामचरण बोहरा ने प्रेस वार्ता में इसे जारी किया. पार्टी ने इसमें अलवर शहर के विकास को लेकर अपना रोडमैप सामने रखा है.



विजन डॉक्यूमेंट में पेयजल व्यवस्था, यातायात, स्वास्थ्य सुविधाओं, पर्यटन, खेल, कचरा प्रबंधन और डिजिटल नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है. भाजपा का कहना है कि इन योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का प्रयास किया जाएगा.



रोड शो को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन

मुख्यमंत्री के रोड शो को देखते हुए यातायात पुलिस ने शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया है. काशीराम चौराहा से घंटाघर की ओर जाने वाले वाहनों की एंट्री बंद रहेगी. कटला की तरफ से नगर निगम की ओर आने वाले वाहनों को भी प्रवेश नहीं मिलेगा.



इसके अलावा वंडरमॉल की तरफ से मन्नी का बड़ और मनुमार्ग की तरफ से मन्नी का बड़ आने वाले वाहनों को भी रोका जाएगा. कंट्रोल रूम से होप सर्कस की ओर जाने वाले वाहनों का प्रवेश भी रोड शो के दौरान बंद रहेगा. यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे परेशानी से बचने के लिए निर्धारित वैकल्पिक और डायवर्जन रूट का इस्तेमाल करें.

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