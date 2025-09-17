Zee Rajasthan
रातों-रात खाली हो गई अलवर के स्कूल की लाइब्रेरी, चोर ले गए 1.90 लाख के सामान

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही और सुरक्षा खामियों का फायदा उठाते हुए चोरों ने पीएम नविन उच्च माध्यमिक विद्यालय की डिजिटल लाइब्रेरी को निशाना बना लिया. चोर लाइब्रेरी से करीब 1.90 लाख रुपए कीमत के कंप्यूटर और अन्य उपकरण चुरा ले गए.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Swadesh kapil
Published: Sep 17, 2025, 02:21 PM IST | Updated: Sep 17, 2025, 02:21 PM IST

रातों-रात खाली हो गई अलवर के स्कूल की लाइब्रेरी, चोर ले गए 1.90 लाख के सामान

Alwar News: जिले में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही और सुरक्षा खामियों का फायदा उठाते हुए चोरों ने पीएम नविन उच्च माध्यमिक विद्यालय की डिजिटल लाइब्रेरी को निशाना बना लिया. चोर लाइब्रेरी से करीब 1.90 लाख रुपए कीमत के कंप्यूटर और अन्य उपकरण चुरा ले गए.


विद्यालय प्रशासन के अनुसार, 22 अगस्त को एफएमएस योजना के अंतर्गत डिजिटल लाइब्रेरी में 7 डेस्कटॉप, 7 सीपीयू, 7 कीबोर्ड, 7 माउस, 4 कंप्यूटर हेडफोन, 1 वेब कैमरा, 1 इंटरनेट डिवाइस, 14 कुर्सियां स्थापित की गई थीं. विद्यालय परिसर में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लोहे का गेट लगवाने का कार्य शुरू हुआ था, लेकिन अधूरा रह गया. इसी का फायदा उठाकर चोरों ने चोरी को अंजाम दिया.

ऐसे दिया घटना को अंजाम
घटना 15 और 16 सितंबर की रात की बताई जा रही है. चोरों ने पहले गेट पर लगे ताले को लात मारकर गेट खोल दिया. इसके बाद अंदर घुसकर लाइब्रेरी का ताला तोड़ा और वहां से 3 डेस्कटॉप, 3 सीपीयू, 3 कीबोर्ड, 3 माउस व अन्य उपकरण चुरा ले गए.

प्रशासन की कार्रवाई
इस चोरी की जानकारी मिलते ही विद्यालय प्रशासन ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. वरिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष राजेश कुमार जैन ने इस संबंध में रिपोर्ट थाना कोतवाली अलवर में दर्ज कराई. चोरी गए उपकरणों की कीमत लगभग 1.90 लाख रुपए आंकी गई है.

पुलिस जांच में जुटी
मामला दर्ज होते ही पुलिस हरकत में आई और जांच की जिम्मेदारी सहायक उपनिरीक्षक इलियास खान को सौंपी गई है. फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय स्तर पर छानबीन कर रही है ताकि चोरी का खुलासा जल्द किया जा सके.

ग्रामीणों ने जताई की नाराजगी

इस घटना के बाद ग्रामीणों और विद्यालय प्रबंधन में नाराजगी है. उनका कहना है कि लाखों की लागत से बच्चों के लिए लगाए गए उपकरण असुरक्षित क्यों छोड़ दिए गए. यदि समय पर गेट का काम पूरा हो जाता, तो शायद यह चोरी रोकी जा सकती थी.

