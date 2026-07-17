/अलवर जिला परिषद बैठक में अनोखा विरोध, कांग्रेस पार्षद कुर्सी तो निर्दलीय सदस्य पत्थर की चक्की लेकर पहुंचे

राज्य चुनें
Alwar Zila Parishad Meeting: राजस्थान के अलवर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में शुक्रवार को अनोखा विरोध देखने को मिला. कांग्रेस पार्षद जगदीश जाटव बाइक पर अपनी कुर्सी बांधकर पहुंचे, जबकि निर्दलीय पार्षद संदीप फौलादपुरिया पत्थर की चक्की लेकर आए. दोनों ने इसे सरकार और प्रशासन के खिलाफ प्रतीकात्मक प्रदर्शन बताया.
सरकार पर जनप्रतिनिधियों की अनदेखी का आरोप
बैठक के दौरान जगदीश जाटव ने सरकार पर जनप्रतिनिधियों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि जब जिला प्रमुख के लिए ही कुर्सी की व्यवस्था नहीं हो पाती, तो उन्हें खुद कुर्सी लानी पड़ रही है.
यह भी पढ़ें- BJP का मिशन पंचायत-निकाय चुनाव, संभाग बैठकों में बन रही रणनीति, संगठन महामंत्री दे रहे मूल मंत्र
जाटव ने यह भी आरोप लगाया कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में हुई बैठक में जिला प्रमुख के लिए कुर्सी तक नहीं लगाई गई थी, जबकि अन्य पदाधिकारियों के लिए व्यवस्था थी. वह तो एक मामूली से जिला पार्षद हैं, यहां डबल इंजन की सरकार चल रही है. कहीं हमें भी कुर्सी न मिले इसलिए अपनी कुर्सी लेकर जा रहे हैं.
पत्थर की चक्की लेकर पहुंचे निर्दलीय पार्षद संदीप फौलादपुरिया
वहीं निर्दलीय पार्षद संदीप फौलादपुरिया पत्थर की चक्की लेकर पहुंचे. संदीप फौलादपुरिया ने शाहजहांपुर क्षेत्र की समस्याओं को उठाते हुए कहा कि अस्पताल में लैब, ट्रॉमा सेंटर और जनरेटर जैसी सुविधाएं नहीं हैं. साथ ही नगरपालिका, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और कई विभागों के कार्यालयों का अभाव है. उन्होंने टूटी सड़कों की मरम्मत और सीमावर्ती गांवों में पुलिस चौकी की मांग भी दोहराई.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Alwar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!