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अलवर जिला परिषद बैठक में अनोखा विरोध, कांग्रेस पार्षद कुर्सी तो निर्दलीय सदस्य पत्थर की चक्की लेकर पहुंचे

Alwar Zila Parishad Meeting: अलवर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में कांग्रेस पार्षद जगदीश जाटव बाइक पर अपनी कुर्सी बांधकर और निर्दलीय पार्षद संदीप फौलादपुरिया पत्थर की चक्की लेकर पहुंचे. दोनों ने इसे सरकार और प्रशासन के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध बताया.

Edited byAman SinghReported byJugal Kishore
Published: Jul 17, 2026, 05:49 PM|Updated: Jul 17, 2026, 05:49 PM
अलवर जिला परिषद बैठक में अनोखा विरोध, कांग्रेस पार्षद कुर्सी तो निर्दलीय सदस्य पत्थर की चक्की लेकर पहुंचे
Image Credit: Alwar Zila Parishad MeetingSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Alwar Zila Parishad Meeting: राजस्थान के अलवर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में शुक्रवार को अनोखा विरोध देखने को मिला. कांग्रेस पार्षद जगदीश जाटव बाइक पर अपनी कुर्सी बांधकर पहुंचे, जबकि निर्दलीय पार्षद संदीप फौलादपुरिया पत्थर की चक्की लेकर आए. दोनों ने इसे सरकार और प्रशासन के खिलाफ प्रतीकात्मक प्रदर्शन बताया.

सरकार पर जनप्रतिनिधियों की अनदेखी का आरोप

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बैठक के दौरान जगदीश जाटव ने सरकार पर जनप्रतिनिधियों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि जब जिला प्रमुख के लिए ही कुर्सी की व्यवस्था नहीं हो पाती, तो उन्हें खुद कुर्सी लानी पड़ रही है.

जाटव ने यह भी आरोप लगाया कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में हुई बैठक में जिला प्रमुख के लिए कुर्सी तक नहीं लगाई गई थी, जबकि अन्य पदाधिकारियों के लिए व्यवस्था थी. वह तो एक मामूली से जिला पार्षद हैं, यहां डबल इंजन की सरकार चल रही है. कहीं हमें भी कुर्सी न मिले इसलिए अपनी कुर्सी लेकर जा रहे हैं.

पत्थर की चक्की लेकर पहुंचे निर्दलीय पार्षद संदीप फौलादपुरिया

वहीं निर्दलीय पार्षद संदीप फौलादपुरिया पत्थर की चक्की लेकर पहुंचे. संदीप फौलादपुरिया ने शाहजहांपुर क्षेत्र की समस्याओं को उठाते हुए कहा कि अस्पताल में लैब, ट्रॉमा सेंटर और जनरेटर जैसी सुविधाएं नहीं हैं. साथ ही नगरपालिका, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और कई विभागों के कार्यालयों का अभाव है. उन्होंने टूटी सड़कों की मरम्मत और सीमावर्ती गांवों में पुलिस चौकी की मांग भी दोहराई.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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