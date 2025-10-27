राजस्थान में कांग्रेस की नई रणनीति, योग्यता के आधार पर जिला अध्यक्षों का चयन , सिफारिशों का दौर खत्म

Rajasthan Politics: पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में अब संगठनात्मक नेतृत्व का चयन पूरी तरह मेरिट और पारदर्शिता के आधार पर किया जा रहा है. राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के नेतृत्व में योग्य और सक्रिय कार्यकर्ताओं को संगठन में आगे लाने की पहल शुरू की गई है. जितेंद्र सिंह ने बताया कि जिला अध्यक्षों का चयन अब नजदीकी रिश्तों या सिफारिशों के बजाय क्षमता, लोकप्रियता और संगठन के प्रति समर्पण के आधार पर होगा. यह नई व्यवस्था पूरे देश में लागू की जा रही है, और राजस्थान इस प्रक्रिया में दसवां राज्य है.

पारदर्शी चयन प्रक्रिया

जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि उन्होंने अलवर या किसी अन्य जिले के लिए जिला अध्यक्ष पद हेतु किसी भी नाम की सिफारिश नहीं की है. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों ने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से राय लेकर एक पैनल तैयार किया है, जिसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) को भेजा गया है. इस पैनल के आधार पर ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा. उन्होंने कहा, “हमें पार्टी की प्रणाली पर पूरा भरोसा है, और जिसकी दावेदारी मजबूत होगी, उसे कार्यकर्ता स्वीकार करेंगे.”

भाजपा सरकार पर निशाना

भंवर जितेंद्र सिंह ने वर्तमान भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि सरकार भू-माफियाओं के साथ मिलकर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि गरीबों की जमीनों पर कब्जे कराए जा रहे हैं, जिससे आम जनता को भारी नुकसान हो रहा है. उन्होंने सरकार की नीतियों को जनविरोधी करार देते हुए कांग्रेस के जन-केंद्रित दृष्टिकोण पर जोर दिया.

