Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान में कांग्रेस की नई रणनीति, योग्यता के आधार पर जिला अध्यक्षों का चयन , सिफारिशों का दौर खत्म

Bhanwar Jitendra Singh: पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में अब नेतृत्व चयन मेरिट और पारदर्शिता के आधार पर होगा. राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के नेतृत्व में योग्य कार्यकर्ताओं को आगे लाने की पहल शुरू हुई है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 27, 2025, 06:28 AM IST | Updated: Oct 27, 2025, 06:28 AM IST

Trending Photos

Jaipur Gold Silver Price Today: मुंह के बल गिरा सोने का भाव, चांदी के भी ढीले हुए तेवर, जानें राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के लेटस्ट प्राइस
7 Photos
gold silver price today

Jaipur Gold Silver Price Today: मुंह के बल गिरा सोने का भाव, चांदी के भी ढीले हुए तेवर, जानें राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के लेटस्ट प्राइस

राजस्थान में आज से लेकर अगले तीन दिनों तक भारी से अतिभारी बारिश का अलर्ट, IMD ने सुबह ही जारी कर दी WARNING
8 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में आज से लेकर अगले तीन दिनों तक भारी से अतिभारी बारिश का अलर्ट, IMD ने सुबह ही जारी कर दी WARNING

देवउठनी एकादशी से शुरू होगी शादियों की धूम, 1 नवंबर से 15 दिसंबर तक 13 शुभ मुहूर्त
7 Photos
Marriage muhurat

देवउठनी एकादशी से शुरू होगी शादियों की धूम, 1 नवंबर से 15 दिसंबर तक 13 शुभ मुहूर्त

जोधपुरी शाही गट्टे की सब्जी खाया क्या? एक बार खाए तो कभी नहीं भूलेंगे स्वाद
7 Photos
Jodhpuri gatte ki sabzi

जोधपुरी शाही गट्टे की सब्जी खाया क्या? एक बार खाए तो कभी नहीं भूलेंगे स्वाद

राजस्थान में कांग्रेस की नई रणनीति, योग्यता के आधार पर जिला अध्यक्षों का चयन , सिफारिशों का दौर खत्म

Rajasthan Politics: पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में अब संगठनात्मक नेतृत्व का चयन पूरी तरह मेरिट और पारदर्शिता के आधार पर किया जा रहा है. राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के नेतृत्व में योग्य और सक्रिय कार्यकर्ताओं को संगठन में आगे लाने की पहल शुरू की गई है. जितेंद्र सिंह ने बताया कि जिला अध्यक्षों का चयन अब नजदीकी रिश्तों या सिफारिशों के बजाय क्षमता, लोकप्रियता और संगठन के प्रति समर्पण के आधार पर होगा. यह नई व्यवस्था पूरे देश में लागू की जा रही है, और राजस्थान इस प्रक्रिया में दसवां राज्य है.

पारदर्शी चयन प्रक्रिया

जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि उन्होंने अलवर या किसी अन्य जिले के लिए जिला अध्यक्ष पद हेतु किसी भी नाम की सिफारिश नहीं की है. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों ने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से राय लेकर एक पैनल तैयार किया है, जिसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) को भेजा गया है. इस पैनल के आधार पर ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा. उन्होंने कहा, “हमें पार्टी की प्रणाली पर पूरा भरोसा है, और जिसकी दावेदारी मजबूत होगी, उसे कार्यकर्ता स्वीकार करेंगे.”

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

भाजपा सरकार पर निशाना

भंवर जितेंद्र सिंह ने वर्तमान भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि सरकार भू-माफियाओं के साथ मिलकर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि गरीबों की जमीनों पर कब्जे कराए जा रहे हैं, जिससे आम जनता को भारी नुकसान हो रहा है. उन्होंने सरकार की नीतियों को जनविरोधी करार देते हुए कांग्रेस के जन-केंद्रित दृष्टिकोण पर जोर दिया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news