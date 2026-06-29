/‘छात्र की गूंज’ कार्यक्रम में कांग्रेस का हमला, पेपर लीक और बेरोजगारी पर सरकार को घेरा

राज्य चुनें
Alwar News: अलवर शहर के नंगली सर्किल पर रविवार शाम कांग्रेस द्वारा ‘छात्र की गूंज’ जन-जागरण एवं छात्र संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही अनियमितताओं, पेपर लीक की घटनाओं, बढ़ती शिक्षा लागत और युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर छात्रों की आवाज को मंच प्रदान करना था. कार्यक्रम के दौरान बड़ी एलईडी स्क्रीन के माध्यम से छात्रों से सीधा संवाद स्थापित किया गया, जिसमें शिक्षा व्यवस्था, कोचिंग संस्थानों की फीस, रोजगार के अवसर और परीक्षा प्रणाली से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई.
पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था पर सरकार पर निशाना
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एआईसीसी महासचिव एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह अभियान किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि छात्रों की वास्तविक समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए जनजागरण का प्रयास है. उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार हो रहे पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं के कारण लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है. उन्होंने कहा कि शिक्षा लगातार महंगी होती जा रही है, जबकि रोजगार के अवसर सीमित होते जा रहे हैं. ऐसे माहौल में युवा मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं और कई बार निराशा के कारण गंभीर कदम उठाने को मजबूर हो जाते हैं. उन्होंने शिक्षा मंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग भी की.
नेता प्रतिपक्ष ने उठाए बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे
राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि निजी कोचिंग संस्थानों की मनमानी फीस से छात्रों और अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाए रखने में विफल रही है, जिसके कारण पेपर लीक जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. उन्होंने कहा कि इससे युवाओं का भविष्य असुरक्षित हो गया है और उनमें मानसिक तनाव बढ़ रहा है.
टीकाराम जूली ने अपने संबोधन में महंगाई, बेरोजगारी, नकली खाद-बीज की बिक्री, बढ़ते अपराध और गौवंश की स्थिति जैसे मुद्दों का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि सरकार जनता के मूल मुद्दों से ध्यान हटाने का प्रयास कर रही है, जबकि युवाओं को रोजगार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यकता है.
बड़ी संख्या में छात्र और कांग्रेस कार्यकर्ता रहे मौजूद
कार्यक्रम में जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश गंगावत, मुंडावर विधायक ललित यादव, विधायक मांगेलाल मीणा, विधायक कांति मीणा, पूर्व जिला अध्यक्ष योगेश प्रधान, बलराम यादव, अजीत यादव, श्वेता दीपेंद्र सैनी, रमन सैनी, डॉ. गौरव यादव, दीनबंधु शर्मा, राजेश कृष्ण सिद्ध सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और छात्र मौजूद रहे. सभी वक्ताओं ने छात्रों के मुद्दों को प्राथमिकता देने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार से प्रभावी कदम उठाने की मांग की.
छात्रों की समस्याओं को लेकर आंदोलन जारी रखने का संकेत
कार्यक्रम के अंत में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यदि शिक्षा व्यवस्था में सुधार, पेपर लीक की घटनाओं पर प्रभावी रोक और युवाओं के रोजगार से जुड़े मुद्दों पर सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई तो भविष्य में प्रदेशभर में व्यापक जनजागरण और आंदोलन चलाया जाएगा. नेताओं ने छात्रों से लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद करने और शिक्षा व रोजगार से जुड़े अधिकारों के लिए जागरूक रहने का आह्वान किया.'
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Alwar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!