गलती से बंद हो गया दरवाज़ा, 25 फीट ऊपर फंसी बच्ची, अलवर पुलिस का रेस्क्यू बना मिसाल! DGP ने की तारीफ

Alwar News: अलवर जिले में एक दिल छू लेने वाली घटना सामने आई है, जहां पुलिस ने अपनी सूझबूझ और साहस से एक मासूम की जान बचा ली. चार साल की एक बच्ची गलती से अपने ही घर के कमरे में बंद हो गई थी और 25 फीट ऊंचाई वाली पहली मंजिल पर फंस गई थी. दरवाजा लॉक हो जाने के कारण वह अंधेरे कमरे में बंद होकर लगातार रो रही थी. आसपास के लोगों ने बच्ची के रोने की आवाज सुनी तो तुरंत पुलिस को सूचना दी.



प्यार और भरोसे के साथ समझाने की कोशिश

सूचना मिलते ही अलवर शहर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया. बच्ची डरी-सहमी झरोखे की तरफ देख रही थी और मदद के लिए पुकार रही थी. पुलिस ने पहले उसे प्यार और भरोसे के साथ समझाने की कोशिश की ताकि वह खिड़की की ओर आ सके. बच्चे की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मौके पर भीड़ को दूर किया गया और एक कांस्टेबल ने बिजली के नंगे तारों के बीच जोखिम उठाकर ऊंचाई पर चढ़ने का फैसला किया.

लोगों की आंखें नम हो गईं

कांस्टेबल ने बेहद सावधानी से संतुलन बनाते हुए झरोखे तक पहुंच बनाई और धीरे-धीरे बच्ची को अपनी बाहों में उठा लिया. कुछ ही मिनटों में वह बच्ची को सुरक्षित नीचे लेकर आया. पुलिस ने बच्ची को उसकी मां की गोद में सौंपा, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं.

पुलिस बल के लिए प्रेरणादायक

इस साहसिक और मानवीय कार्य के लिए राजस्थान पुलिस के डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने टीम की प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि अलवर पुलिस ने जिस तत्परता और संवेदनशीलता के साथ काम किया, वह पूरे पुलिस बल के लिए प्रेरणादायक है.

हो सकती थी अनहोनी

स्थानीय लोगों ने भी पुलिस के इस क्विक एक्शन की सराहना की. एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि अगर पुलिस कुछ मिनट देरी करती तो कुछ भी अनहोनी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने जो हिम्मत दिखाई, वह काबिले तारीफ है. इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पुलिस सिर्फ कानून-व्यवस्था संभालने वाली संस्था नहीं है, बल्कि संकट की घड़ी में जनता की असली रक्षक भी है. अलवर पुलिस का यह मानवीय चेहरा अब पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है.

