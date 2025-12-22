तांत्रिक के कहने पर चाचा ने भतीजे की दी बलि, पत्नी पर वशीकरण का खेल पड़ गया उल्टा

Crime File: राजस्थान के अलवर जिले के खैरथल तिजारा में सराय कला गांव के 6 वर्षीय बच्चे के ब्लाइंड मर्डर में एक नया मोड़ आ गया है. यह हत्या उसके चाचा ने एक तांत्रिक के कहने पर की. आरोपी चाचा और तांत्रिक को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया. तांत्रिक सुनील ने आरोपी मनोज की पत्नी का वशीकरण करने के लिए बलि देने के लिए इस मासूम की हत्या करवाई थी.

शातिर आरोपी मनोज ने बच्चे की निर्मम हत्या कर जगह-जगह इंजेक्शन चुभाकर शरीर से खून निकलने का प्रयास किया था और इस खून से वशीकरण की क्रिया को अंजाम देने की कोशिश की थी, लेकिन इससे पहले ही वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया. 6 वर्षीय बालक लोकेश 19 जुलाई को लापता हुआ था. इसकी रिपोर्ट उसके पिता बिन्टु ने दर्ज कराई, उसी रात को 8 बजे सूनसान मकान में तुड़े के ढेर में उस बच्चे का शव मिला.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

अगले ही दिन अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए मुखबिर तैनात किए. सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद इस मामले में 21 जुलाई को मृत बालक लोकेश के सगे चाचा आरोपी मनोज कुमार पुत्र बिल्लू उर्फ पूर्ण प्रजापत को गिरफ्तार किया. पुलिस ने गहनता से पूछताछ की गई. पूछताछ के दौरान यह बात सामने आई कि मृतक लोकेश की मां और मनोज की पत्नी दोनों बहन हैं.

मनोज की पत्नी पीहर में रह रही थी और वह ससुराल नहीं आ रही थी. इसलिए आरोपी मनोज ने अपनी पत्नी का वशीकरण करने के लिए तांत्रिक सुनील से संपर्क किया. तांत्रिक द्वारा 12000 रुपये और एक बच्चे की बलि देकर शनिवार को भोग के लिए खून तथा कलेजी लाने के लिए मनोज को कहा था, जिसपर आरोपी मनोज ने अपने भतीजे लोकेश को सुनसान मकान में ले जाकर निर्मम तरीके से गला दबाकर हत्या कर दी.

तांत्रिक सुनील के बताए अनुसार, मृतक बालक लोकेश के शरीर से खून निकलने के लिए काफी जगह इंजेक्शन चुभाए गए, उसके बाद मृतक की डेड बॉडी को तुड़े से भरे कमरे में छुपा दिया गया, ताकि समय मिलने पर लाश में से कलेजी और खून निकालकर तांत्रिक को दे सकें. यहां सबसे बड़ी बात यह रही कि आरोपी मनोज अपराध को छुपाने के लिए अपने परिवार जनों के साथ ही बच्चे को ढूंढता रहा. पुलिस ने निशानदेही से घटना में प्रयुक्त इंजेक्शन को बरामद किया.

वहीं तंत्र-मंत्र और बलि देने को लेकर जयपुर की वरिष्ठ मनो चिकित्सक डॉक्टर अनिता गौतम ने बताया कि कैसे महज अंधविश्वास के चलते लोग अपने ही लोगों की हत्या तक कर देते हैं. डॉक्टर ने बताया कि तंत्र-मंत्र और बलि सिर्फ एक अंधविश्वास है. असल में यह व्यक्ति परेशान था और इसलिए तांत्रिक के पास गया और इसी परेशानी का तांत्रिक ने फायदा उठाया.