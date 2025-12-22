Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

तांत्रिक के कहने पर चाचा ने भतीजे की दी बलि, पत्नी पर वशीकरण का खेल पड़ गया उल्टा

Crime File: अलवर जिले के खैरथल तिजारा में सराय कला गांव के 6 वर्षीय बच्चे के ब्लाइंड मर्डर में एक नया मोड़ आ गया है. यह हत्या उसके चाचा ने एक तांत्रिक के कहने पर की. आरोपी चाचा और तांत्रिक को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Dec 22, 2025, 06:19 PM IST | Updated: Dec 22, 2025, 06:19 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में घना कोहरा और ठंड का असर तेज! 23 से 25 दिसंबर तक ठंड बढ़ने के आसार
7 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में घना कोहरा और ठंड का असर तेज! 23 से 25 दिसंबर तक ठंड बढ़ने के आसार

नववर्ष पर खाटूधाम में उमड़ेगा आस्था का सैलाब, 5-6 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का है अनुमान
7 Photos
khatu shyam ji

नववर्ष पर खाटूधाम में उमड़ेगा आस्था का सैलाब, 5-6 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का है अनुमान

क्या आप जानते हैं राजस्थान में भाभी अपने देवर को क्या पुकारती हैं?
8 Photos
bhabhi

क्या आप जानते हैं राजस्थान में भाभी अपने देवर को क्या पुकारती हैं?

CM किसान सम्मान निधि की 5वीं किस्त की तारीख फाइनल, इस दिन खाते में आएंगे ₹1000
7 Photos
CM Kisan Samman Nidhi Yojana

CM किसान सम्मान निधि की 5वीं किस्त की तारीख फाइनल, इस दिन खाते में आएंगे ₹1000

तांत्रिक के कहने पर चाचा ने भतीजे की दी बलि, पत्नी पर वशीकरण का खेल पड़ गया उल्टा

Crime File: राजस्थान के अलवर जिले के खैरथल तिजारा में सराय कला गांव के 6 वर्षीय बच्चे के ब्लाइंड मर्डर में एक नया मोड़ आ गया है. यह हत्या उसके चाचा ने एक तांत्रिक के कहने पर की. आरोपी चाचा और तांत्रिक को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया. तांत्रिक सुनील ने आरोपी मनोज की पत्नी का वशीकरण करने के लिए बलि देने के लिए इस मासूम की हत्या करवाई थी.

शातिर आरोपी मनोज ने बच्चे की निर्मम हत्या कर जगह-जगह इंजेक्शन चुभाकर शरीर से खून निकलने का प्रयास किया था और इस खून से वशीकरण की क्रिया को अंजाम देने की कोशिश की थी, लेकिन इससे पहले ही वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया. 6 वर्षीय बालक लोकेश 19 जुलाई को लापता हुआ था. इसकी रिपोर्ट उसके पिता बिन्टु ने दर्ज कराई, उसी रात को 8 बजे सूनसान मकान में तुड़े के ढेर में उस बच्चे का शव मिला.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

अगले ही दिन अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए मुखबिर तैनात किए. सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद इस मामले में 21 जुलाई को मृत बालक लोकेश के सगे चाचा आरोपी मनोज कुमार पुत्र बिल्लू उर्फ पूर्ण प्रजापत को गिरफ्तार किया. पुलिस ने गहनता से पूछताछ की गई. पूछताछ के दौरान यह बात सामने आई कि मृतक लोकेश की मां और मनोज की पत्नी दोनों बहन हैं.

मनोज की पत्नी पीहर में रह रही थी और वह ससुराल नहीं आ रही थी. इसलिए आरोपी मनोज ने अपनी पत्नी का वशीकरण करने के लिए तांत्रिक सुनील से संपर्क किया. तांत्रिक द्वारा 12000 रुपये और एक बच्चे की बलि देकर शनिवार को भोग के लिए खून तथा कलेजी लाने के लिए मनोज को कहा था, जिसपर आरोपी मनोज ने अपने भतीजे लोकेश को सुनसान मकान में ले जाकर निर्मम तरीके से गला दबाकर हत्या कर दी.

तांत्रिक सुनील के बताए अनुसार, मृतक बालक लोकेश के शरीर से खून निकलने के लिए काफी जगह इंजेक्शन चुभाए गए, उसके बाद मृतक की डेड बॉडी को तुड़े से भरे कमरे में छुपा दिया गया, ताकि समय मिलने पर लाश में से कलेजी और खून निकालकर तांत्रिक को दे सकें. यहां सबसे बड़ी बात यह रही कि आरोपी मनोज अपराध को छुपाने के लिए अपने परिवार जनों के साथ ही बच्चे को ढूंढता रहा. पुलिस ने निशानदेही से घटना में प्रयुक्त इंजेक्शन को बरामद किया.

वहीं तंत्र-मंत्र और बलि देने को लेकर जयपुर की वरिष्ठ मनो चिकित्सक डॉक्टर अनिता गौतम ने बताया कि कैसे महज अंधविश्वास के चलते लोग अपने ही लोगों की हत्या तक कर देते हैं. डॉक्टर ने बताया कि तंत्र-मंत्र और बलि सिर्फ एक अंधविश्वास है. असल में यह व्यक्ति परेशान था और इसलिए तांत्रिक के पास गया और इसी परेशानी का तांत्रिक ने फायदा उठाया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंAlwar Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news