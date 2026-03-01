अलवर में बड़ा साइबर फ्रॉड, गुरुद्वारे से मोबाइल चोरी, UPI के जरिए उड़ाए लाखों रुपये

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले में शांतिकुंज इलाके में रहने वाले शिक्षा विभाग में कार्यरत बाबू के साथ 7 लाख 83 हजार रुपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया है. घटना के बाद पीड़ित ने शहर के साइबर थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है.

पीड़ित गोविंद ने बताया कि 16 फरवरी को वह मनुमार्ग स्थित गुरुद्वारे में भंडारा खाने गया था. इसी दौरान उसका मोबाइल फोन चोरी हो गया. 19 फरवरी को उसने ऑनलाइन माध्यम से मोबाइल चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन सिम कार्ड बंद नहीं कराया.

25 फरवरी को दूसरी सिम लेने के बाद उसके मोबाइल नंबर से जुड़े बैंक खाते से 7 लाख 83 हजार रुपये निकलने का मैसेज आया. अचानक खाते से बड़ी रकम निकलने की सूचना मिलते ही उसने तुरंत 1930 साइबर हेल्पलाइन पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराई और बैंक खाता फ्रीज करवाया, ताकि आगे कोई लेन-देन न हो सके.

पीड़ित के अनुसार, अज्ञात आरोपी ने चोरी किए गए मोबाइल और सक्रिय सिम का इस्तेमाल कर यूपीआई के जरिए ओटीपी हासिल किया और खाते से रकम निकाल ली. पीड़ित ने अपनी बेटी की शादी के लिए खाते में 17 लाख रुपये जमा किए हुए थे. गनीमत रही उसमें 9 लाख रुपये बच गए. फिलहाल शहर के साइबर थाने की पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. ट्रांजेक्शन डिटेल के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है.