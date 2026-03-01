Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

अलवर में बड़ा साइबर फ्रॉड, गुरुद्वारे से मोबाइल चोरी, UPI के जरिए उड़ाए लाखों रुपये

Alwar News: अलवर जिले में शांतिकुंज इलाके में रहने वाले शिक्षा विभाग में कार्यरत बाबू के साथ 7 लाख 83 हजार रुपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया है.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByJugal Kishore
Published:Mar 01, 2026, 04:45 PM IST | Updated:Mar 01, 2026, 04:45 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में नए पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम का मिजाज! जानें Weather का ताजा अपडेट
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में नए पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम का मिजाज! जानें Weather का ताजा अपडेट

राजस्थान पंचायत चुनाव को लेकर सामने आया बड़ा अपडेट, कितने चरणों में होंगे मतदान!
8 Photos
rajasthan panchayat chunav

राजस्थान पंचायत चुनाव को लेकर सामने आया बड़ा अपडेट, कितने चरणों में होंगे मतदान!

PM किसान की 22वीं किस्त से पहले लगा झटका! राजस्थान के हजारों किसानों के कटे नाम, तुरंत करें चेक
9 Photos
pm kisan samman Nidhi

PM किसान की 22वीं किस्त से पहले लगा झटका! राजस्थान के हजारों किसानों के कटे नाम, तुरंत करें चेक

Udaipur: सलूंबर में स्लीपर कोच धू-धू कर जली, चलती बस बनी आग का गोला!
5 Photos
Udaipur news

Udaipur: सलूंबर में स्लीपर कोच धू-धू कर जली, चलती बस बनी आग का गोला!

अलवर में बड़ा साइबर फ्रॉड, गुरुद्वारे से मोबाइल चोरी, UPI के जरिए उड़ाए लाखों रुपये

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले में शांतिकुंज इलाके में रहने वाले शिक्षा विभाग में कार्यरत बाबू के साथ 7 लाख 83 हजार रुपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया है. घटना के बाद पीड़ित ने शहर के साइबर थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है.

पीड़ित गोविंद ने बताया कि 16 फरवरी को वह मनुमार्ग स्थित गुरुद्वारे में भंडारा खाने गया था. इसी दौरान उसका मोबाइल फोन चोरी हो गया. 19 फरवरी को उसने ऑनलाइन माध्यम से मोबाइल चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन सिम कार्ड बंद नहीं कराया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

25 फरवरी को दूसरी सिम लेने के बाद उसके मोबाइल नंबर से जुड़े बैंक खाते से 7 लाख 83 हजार रुपये निकलने का मैसेज आया. अचानक खाते से बड़ी रकम निकलने की सूचना मिलते ही उसने तुरंत 1930 साइबर हेल्पलाइन पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराई और बैंक खाता फ्रीज करवाया, ताकि आगे कोई लेन-देन न हो सके.

पीड़ित के अनुसार, अज्ञात आरोपी ने चोरी किए गए मोबाइल और सक्रिय सिम का इस्तेमाल कर यूपीआई के जरिए ओटीपी हासिल किया और खाते से रकम निकाल ली. पीड़ित ने अपनी बेटी की शादी के लिए खाते में 17 लाख रुपये जमा किए हुए थे. गनीमत रही उसमें 9 लाख रुपये बच गए. फिलहाल शहर के साइबर थाने की पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. ट्रांजेक्शन डिटेल के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंAlwar Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news