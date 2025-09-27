अलवर में रबी की फसल बुवाई के चलते DAP-यूरिया की किल्लत, किसान परेशान

Alwar News: थानागाजी क्षेत्र में किसानों के लिए डीएपी खाद एवं यूरिया खाद समय पर उपलब्ध नहीं होने से धरती पुत्र किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है. जब क्षेत्र के अंदर खाद की गाड़ी आती है. तो किसान को सूचना लगते ही वह अपने परिवार सहित कतार में लग जाते हैं.

सुबह 3:00 बजे से जो किसान कतार में लगते हैं. उनका नंबर दोपहर 12 से 1:00 तक आता है, जिससे किसानों में भारी आक्रोश हे. किसानों ने बताया कि क्षेत्र के अंदर जो खाद विक्रेता है. वह अपने मिलने वालों को खाद आने पर फोन के द्वारा सूचना देकर खाद उपलब्ध करा देते हैं तथा जब हम खाद लेने के लिए जाते हैं. तो वह दुकानदार किसानों को मना कर देते हैं कि जहां से बीज लेते है. दवाई लेते है.

वहीं से खाद ले या खाद के कट्टे के साथ हजार से 2000 का माल जबरन बांध करके देते हैं,. जिससे किसानों की जेब काटी जाती हैं. किसानों ने सरकार से आग्रह किया है कि वह धरती पुत्रों के लिए समय पर खाद उपलब्ध करवाये. जिससे उनको परेशानी ना हो और ब्लैक से बचा जा सके.

