/तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय का डीपफेक वीडियो बनाने वाला अलवर से गिरफ्तार, ठगी का करता था खेल

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Alwar News : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और अभिनेता सी. जोसेफ विजय का एआई (AI) की मदद से डीपफेक वीडियो तैयार करने वाले एक शातिर आरोपी को राजस्थान के अलवर से पकड़ा गया है.जिसका नाम सायबू खान (28) पुत्र जुहरू खान है. आरोपी अलवर के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के बूटोली गांव का रहने वाला है. शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि आरोपी फर्जी और डीपफेक वीडियो के सहारे भोले-भाले लोगों को वित्तीय सहायता (आर्थिक मदद) देने का लालच देकर उनके साथ धोखाधड़ी की वारदातों को अंजाम देता था.
अलवर में मोबाइल लोकेशन हुई ट्रेस
तमिलनाडु क्राइम ब्रांच की जांच के दौरान ठगी में इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर की लोकेशन अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में ट्रेस हुई थी. इसके बाद तमिलनाडु पुलिस की टीम 11 सितंबर को अलवर पहुंची और स्थानीय पुलिस की मदद से आरोपी साबू खान को गिरफ्तार कर लिया.
अलवर एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि आरोपी के मोबाइल फोन की जांच में ठगी से जुड़े कई महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं. मोबाइल में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलापति के अलावा अन्य नेताओं और पुलिस अधिकारियों के भी डीपफेक वीडियो पाए गए हैं.
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी इन फर्जी वीडियो को तमिलनाडु में लोगों को भेजता था और गरीब बच्चों की मदद करने के नाम पर NGO के लिए फंडिंग की मांग करता था. इसके जरिए कई लोगों से लाखों रुपये की ठगी किए जाने की आशंका है. पुलिस आरोपी से पूछताछ और उसके मोबाइल में मिले साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ा रही है. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को आवश्यक पूछताछ पूरी करने के पश्चात तमिलनाडु पुलिस के हवाले कर दिया गया है.
डीपफेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (Deep Learning) का उपयोग करके किसी असली इंसान के चेहरे, आवाज या उसके शरीर की हरकतों को हूबहू कॉपी करके एक नया फर्जी वीडियो या ऑडियो बनाया जा सकता है. इस मामले में भी ऐसा ही हुआ.
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