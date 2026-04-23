/अलवर में पकड़ लिया होता तो दिल्ली में नहीं होती IRS अधिकारी की बेटी की हत्या! 22 साल के राहुल का बैक-टू-बैक क्राइम खौफनाक सिलसिला

IRS Officer Daughter Murder: दिल्ली के साउथ-ईस्ट इलाके में अमर कॉलोनी (कैलाश हिल्स) स्थित एक उच्च अधिकारी के घर में बुधवार सुबह एक दर्दनाक वारदात सामने आई. एक वरिष्ठ IRS अधिकारी की 22 वर्षीय बेटी को घर में घुसकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया. घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया. मृतक आईआईटी ग्रेजुएट थी और यूपीएससी की तैयारी कर रही थी. पुलिस की जानकारी के मुताबिक आरोपी ने युवती को मोबाइल चार्जर की केबल से गला घोंटकर उसकी हत्या की है.



कौन है आरोपी?

पुलिस ने इस मामले में आरोपी राहुल मीणा को गिरफ्तार कर लिया है. राहुल मीणा इसी परिवार का पूर्व नौकर था, जिसे लगभग एक-दो महीने पहले चोरी के आरोप में नौकरी से निकाल दिया गया था. वह राजस्थान के अलवर जिले के राजगढ़ क्षेत्र का निवासी है. CCTV फुटेज में आरोपी को घर में घुसते और बाद में कपड़े बदलकर निकलते हुए साफ देखा गया है.

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हत्या से मात्र 24 घंटे पहले, 21 अप्रैल को राहुल मीणा ने राजस्थान के अलवर जिले के राजगढ़ में एक महिला के साथ यौन उत्पीड़न की वारदात को अंजाम दिया था. इसके बाद वह भागकर दिल्ली पहुंचा और अगले दिन इस घृणित हत्या को अंजाम दिया. अलवर पुलिस ने भी उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

पुलिस की जांच और गिरफ्तारी

दिल्ली पुलिस की टीमों ने सीसीटीवी फुटेज, चोरी गए मोबाइल फोन, द्वारका के एक ओयो होटल के वाई-फाई और इंस्टाग्राम चैट के आधार पर आरोपी की लोकेशन ट्रेस की. राहुल मीणा द्वारका इलाके के एक होटल में छिपा हुआ था, जहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने घर की चाबी शू रैक से ली थी और चार लेयर वाली सुरक्षा व्यवस्था को भेदते हुए अंदर घुसा. हत्या के बाद वह लगभग 2.5 लाख रुपये नकद लेकर फरार हुआ था.



सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

यह घटना घरेलू नौकरों की भर्ती और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है. आरोपी को पहले ही चोरी के आरोप में निकाला गया था, फिर भी वह घर में घुसने में सफल रहा. पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि आरोपी ने सुरक्षा व्यवस्था को कैसे बायपास किया. यह मामला महिलाओं की सुरक्षा, घरेलू सहायकों की पृष्ठभूमि जांच और घरों में सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत करने की जरूरत को एक बार फिर रेखांकित करता है. दिल्ली पुलिस आरोपी से पूछताछ जारी रखे हुए है और दोनों मामलों (अलवर रेप तथा दिल्ली हत्या) में आगे की जांच कर रही है.



घर पर नौकर या मेड रखते समय सावधानियाँ

घर पर किसी भी मेड, नौकर, ड्राइवर या घरेलू सहायक को रखने से पहले परिवारों को अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए. पुलिस का कहना है कि निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखें...

पुलिस वेरिफिकेशन अवश्य करवाएं. आधार कार्ड, वोटर आईडी, PAN कार्ड और स्थानीय पुलिस स्टेशन से पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट (PVR) लेना अनिवार्य होना चाहिए.

नौकर की पिछली नौकरी का पूरा विवरण और पिछले नियोक्ता का संपर्क नंबर लेकर उसकी पृष्ठभूमि की जांच करें.

स्थानीय पुलिस स्टेशन में नौकर का नाम, फोटो और मोबाइल नंबर दर्ज करवा दें.

घर में CCTV कैमरे लगवाएं और उन्हें नियमित रूप से चेक करें.

किसी भी संदिग्ध व्यवहार पर तुरंत सतर्क हो जाएं और नौकर को अकेले घर में न छोड़ें.

महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें. खासकर रात के समय और दिन में भी अकेले रहने वाली महिलाओं को सतर्क रहना चाहिए.



नौकर की भर्ती एजेंसी के माध्यम से करें तो एजेंसी की विश्वसनीयता भी जांच लें.

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