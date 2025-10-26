हाईकोर्ट के 3 बार के आदेश के बावजूद 1500 अभ्यर्थियों को नहीं मिली नौकरी

Alwar News: राजस्थान में एनआरएचएम भर्ती 2007 के अभ्यर्थी न्यायालय के आदेश के बावजूद अब तक नियुक्ति नहीं मिलने से नाराज हैं. अभ्यर्थियों ने अलवर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर शीघ्र नियुक्ति दिलवाने की मांग की.

अभ्यर्थी जितेंद्र मिश्रा ने बताया कि यह मामला वर्ष 2007-2008 की एनआरएचएम भर्ती से जुड़ा है, जो तीन चरणों में निकली थी. इनमें से दूसरे फेज की भर्ती को सरकार ने निरस्त कर दिया था. हमारा मामला 6172 पदों वाले इसी फेज से संबंधित है. इस पर अब तक तीन बार राजस्थान हाईकोर्ट से हमारे पक्ष में निर्णय आ चुका है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

हाल ही में 15 अक्टूबर को डबल बेंच (D.B. स्पेशल बेंच) ने भी एकलपीठ के फैसले को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार को 15 अक्टूबर 2025 तक नई सूची जारी करने और याचिकाकर्ताओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं. इसके बावजूद विभाग की ओर से अब तक किसी प्रकार की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई है.

अभ्यर्थियों ने मंत्री भूपेंद्र यादव से आग्रह किया कि न्यायालय के आदेशों की पालना कराते हुए जल्द से जल्द उनकी नियुक्तियां सुनिश्चित कराई जाएं. जानकारी के अनुसार, इस भर्ती में अलवर जिले के लगभग 150 तथा प्रदेशभर के करीब 1500 अभ्यर्थी शामिल हैं. अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार शीघ्र कार्रवाई नहीं करती, तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे.