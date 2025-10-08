अलवर के धर्मराज मंदिर में भगवान रखते हैं कर्मों का हिसाब! धनतेरस पर खुलते हैं कर्मों के खाते

Alwar Chitragupta Temple: राजस्थान के अलवर शहर की भीड़भाड़ भरी गलियों में स्थित एक ऐसा मंदिर है, जहां पूजा का तरीका भी अनोखा है और भगवान की भूमिका भी अलग. ये मंदिर किसी साधारण देवता का नहीं, बल्कि उस देवता का है जो हर इंसान के कर्मों का लेखा-जोखा रखते हैं- भगवान चित्रगुप्त.

कहते हैं, उनके पास हर व्यक्ति की ज़िंदगी का पूरा हिसाब है- कौन क्या करता है, कौन क्या पाता है. धनतेरस के दिन इस मंदिर में ऐसा अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है कि भक्ति और आस्था का संगम जैसे धरती पर उतर आता है. महिलाएं दूर-दूर से आती हैं, मिठाई, पेन, कॉपी, चाकू और यहां तक कि टॉर्च तक चढ़ाती हैं क्योंकि इस अनोखी परंपरा में भगवान से दुआ के साथ कर्म का संतुलन भी मांगा जाता है. इस मंदिर को प्रदेश का इकलौता धर्मराज मंदिर कहा जाता है, जहां धनतेरस पर भगवान चित्रगुप्त की विशेष आराधना की जाती है.

जानिए मंदिर का इतिहास

इतिहासकारों के अनुसार, यह मंदिर लगभग 1857 से 1874 के बीच बनवाया गया था. भगवान चित्रगुप्त की मूर्ति विशेष रूप से मथुरा से बनवाकर लाई गई थी. मूर्ति में भगवान चित्रगुप्त के हाथों में कलम और बही दर्शाई गई है, जो उनके उस दैवीय कार्य का प्रतीक है जिसमें वे मनुष्यों के अच्छे-बुरे कर्मों का हिसाब रखते हैं.

धनतेरस पर होती है विशेष पूजा

धनतेरस के दिन दूर-दूर से महिलाएं इस मंदिर में विशेष पूजा के लिए आती हैं. परंपरा के अनुसार, महिलाएं यहां 13 स्थानों पर मिठाई की प्लेटें (पत्तल) लगाकर भगवान को अर्पित करती हैं. इन प्लेटों में लड्डू, जलेबी या अन्य मिठाइयों के साथ कॉपी, पेन, चाकू, टॉर्च, कपड़े, छाता, चने की दाल और कभी-कभी सोने-चांदी के आभूषण तक चढ़ाए जाते हैं.

मंदिर के पुजारी के अनुसार, महिलाएं तीन साल तक लगातार इस पूजा को करती हैं. पूजा के दौरान पहली प्लेट भगवान चित्रगुप्त को अर्पित की जाती है, जबकि बाकी प्लेटें जरूरतमंदों को दान कर दी जाती हैं.

दिवाली पर बढ़ती है रौनक

यह मंदिर साल के 365 दिन सुबह-शाम खुला रहता है, लेकिन दिवाली के पांच दिनों के दौरान यहां भक्तों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है. महिलाएं धनतेरस से लेकर भाई दूज तक यहां भगवान चित्रगुप्त की पूजा कर परिवार के सुख-समृद्धि की कामना करती हैं.

175 साल पुराना यह चित्रगुप्त मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि यह राजस्थान की परंपरागत संस्कृति और लोकविश्वास का प्रतीक भी है, जहां कर्म, श्रद्धा और भक्ति का संगम देखने को मिलता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE RAJASTHAN इसकी पुष्टि नहीं करता है.)



