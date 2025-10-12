Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

क्या अलवर में दोहराया गया उदयपुर वाला स्लोगन 'सर तन से जुदा'? पुलिस ने बताई सच्चाई

Alwar murder case: एसपी ने प्रेस वार्ता में सोशल मीडिया पर फैल रही ‘तन सर से जुदा’ जैसे नारों की अफवाहों को खारिज किया और लोगों से भ्रामक सूचनाओं पर विश्वास न करने की अपील की. 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Oct 12, 2025, 11:29 AM IST | Updated: Oct 12, 2025, 11:29 AM IST

Trending Photos

सुबह-सुबह सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन, अगले हफ्ते से मावठ की चेतावनी!
7 Photos
rajasthan weather news

सुबह-सुबह सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन, अगले हफ्ते से मावठ की चेतावनी!

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में ठंड का आगाज, पारा लुढ़का, रातें हुईं सर्द
8 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में ठंड का आगाज, पारा लुढ़का, रातें हुईं सर्द

सर्दियों में घर पर बनाएं तिल गुड़ के लड्डू, जानें रेसिपी और फायदें
6 Photos
Till Gud ke laddu

सर्दियों में घर पर बनाएं तिल गुड़ के लड्डू, जानें रेसिपी और फायदें

सीकर में मां का दिल दहला देने वाला कदम! कमरे से मिली 3 बेटों और बेटी की डेड बॉडी
8 Photos
Sikar News

सीकर में मां का दिल दहला देने वाला कदम! कमरे से मिली 3 बेटों और बेटी की डेड बॉडी

क्या अलवर में दोहराया गया उदयपुर वाला स्लोगन 'सर तन से जुदा'? पुलिस ने बताई सच्चाई

Alwar Crime News: अलवर जिले के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में बख्तल चौकी के पास गुरुवार रात करण मल्होत्रा नामक युवक की हत्या ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी. इस घटना ने सामुदायिक तनाव को जन्म दिया, जिसके बाद शुक्रवार को हिंदूवादी संगठनों ने जिला अस्पताल में विरोध प्रदर्शन किया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को हिरासत में लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है. शहर में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.

गुरुवार रात का खूनी हमला: करण मल्होत्रा की मौत
पुलिस के अनुसार, गुरुवार रात करीब 10 बजे बख्तल चौकी के पास विशेष समुदाय के कुछ लोगों ने करण मल्होत्रा पर हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस वारदात ने स्थानीय लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया. हिंदूवादी संगठनों ने इसे साम्प्रदायिक रंग देने की कोशिश की, जिसके चलते जिला अस्पताल में प्रदर्शन हुए. प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तत्काल कदम उठाए और मामले की गंभीरता को देखते हुए रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने घटनास्थल का दौरा किया.

पुलिस की त्वरित कार्रवाई: तीन आरोपी हिरासत में
रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने उद्योग नगर थाने पहुंचकर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और अधिकारियों को निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए. पुलिस ने होटल मालिक अजरुद्दीन, मुनफैद और जाकिर को डिटेन कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है. आईजी ने स्पष्ट किया कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. शहर में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

अफवाहों पर पुलिस की चेतावनी: जांच सीओ सिटी को सौंपी
एसपी ने प्रेस वार्ता में सोशल मीडिया पर फैल रही ‘तन सर से जुदा’ जैसे नारों की अफवाहों को खारिज किया और लोगों से भ्रामक सूचनाओं पर विश्वास न करने की अपील की. मामले की जांच सीओ सिटी अंगद शर्मा को सौंपी गई है, जो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करेंगे. प्रशासन ने दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने और सख्त सजा दिलाने का दावा किया है. फिलहाल, इलाके में पुलिस का कड़ा पहरा है और हालात को सामान्य करने के प्रयास जारी हैं.

Tags

Trending news