क्या अलवर में दोहराया गया उदयपुर वाला स्लोगन 'सर तन से जुदा'? पुलिस ने बताई सच्चाई

Alwar Crime News: अलवर जिले के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में बख्तल चौकी के पास गुरुवार रात करण मल्होत्रा नामक युवक की हत्या ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी. इस घटना ने सामुदायिक तनाव को जन्म दिया, जिसके बाद शुक्रवार को हिंदूवादी संगठनों ने जिला अस्पताल में विरोध प्रदर्शन किया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को हिरासत में लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है. शहर में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.

गुरुवार रात का खूनी हमला: करण मल्होत्रा की मौत

पुलिस के अनुसार, गुरुवार रात करीब 10 बजे बख्तल चौकी के पास विशेष समुदाय के कुछ लोगों ने करण मल्होत्रा पर हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस वारदात ने स्थानीय लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया. हिंदूवादी संगठनों ने इसे साम्प्रदायिक रंग देने की कोशिश की, जिसके चलते जिला अस्पताल में प्रदर्शन हुए. प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तत्काल कदम उठाए और मामले की गंभीरता को देखते हुए रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने घटनास्थल का दौरा किया.

पुलिस की त्वरित कार्रवाई: तीन आरोपी हिरासत में

रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने उद्योग नगर थाने पहुंचकर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और अधिकारियों को निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए. पुलिस ने होटल मालिक अजरुद्दीन, मुनफैद और जाकिर को डिटेन कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है. आईजी ने स्पष्ट किया कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. शहर में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.

