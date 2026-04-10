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रामगढ़ तहसील भवन का जर्जर हिस्सा बना जानलेवा खतरा, तीन महीने बाद भी अधूरा ध्वस्तीकरण

Alwar Ramgarh tehsil building: अलवर जिले के रामगढ़ कस्बे में पुराने तहसील भवन को तीन महीने पहले पीडब्ल्यूडी द्वारा 95 प्रतिशत से अधिक ध्वस्त कर दिया गया था, लेकिन भवन का एक जर्जर हिस्सा अब भी खड़ा है.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Apr 10, 2026, 01:05 PM IST | Updated:Apr 10, 2026, 01:05 PM IST

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रामगढ़ तहसील भवन का जर्जर हिस्सा बना जानलेवा खतरा, तीन महीने बाद भी अधूरा ध्वस्तीकरण

Alwar News: अलवर जिले के रामगढ़ कस्बे में पुराने तहसील भवन को तोड़े जाने के बावजूद उसका एक जर्जर हिस्सा अब भी खड़ा है, जिससे स्थानीय लोगों और अधिवक्ताओं में भय का माहौल बना हुआ है. पीडब्ल्यूडी ने करीब तीन महीने पहले भवन का 95 प्रतिशत से अधिक हिस्सा ध्वस्त कर दिया था, लेकिन एक कमरानुमा हिस्सा छोड़ दिया गया, जो कभी भी गिर सकता है.

सबसे चिंताजनक बात यह है कि इसी खतरनाक हिस्से के पास अधिवक्ता और उनके मुवक्किल रोजाना बैठते हैं. भवन की छत और दीवारों से लगातार चूना और पत्थर गिर रहे हैं, जिससे वहां मौजूद लोगों की जान जोखिम में है. बरसात के मौसम में नमी के कारण यह खतरा और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.

बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं का कहना है कि इस हिस्से में तहसील का कुछ सामान रखा होने के कारण इसे नहीं तोड़ा गया है. उन्होंने कई बार पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से सामान हटाकर शेष हिस्से को भी ध्वस्त करने की मांग की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि समय रहते कदम नहीं उठाया गया तो बड़ा हादसा हो सकता है.

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उल्लेखनीय है कि करीब डेढ़ साल पहले तहसीलदार के चैंबर में छत का हिस्सा गिरने की घटना हो चुकी है, जिसमें बड़ा हादसा टल गया था. इसके बाद जांच में भवन को खंडहर घोषित किया गया था. नई तहसील भवन के लिए बजट स्वीकृत होने के बावजूद मिनी सचिवालय की घोषणा के चलते निर्माण कार्य अटक गया. फिलहाल स्थिति यह है कि पुरानी इमारत लगभग पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, लेकिन न तो नई तहसील का निर्माण शुरू हुआ है और न ही मिनी सचिवालय की योजना आगे बढ़ पाई है.

पीडब्ल्यूडी की सहायक अभियंता खुशबू मीना के अनुसार, मिनी सचिवालय योजना के कारण ठेकेदार का भुगतान लंबित है और कमरे में रखा सामान भी कार्य में बाधा बना हुआ है. उन्होंने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश मिलते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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