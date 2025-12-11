Zee Rajasthan
दिल्ली के नजदीक वीकेंड के लिए राजस्थान की सबसे बेस्ट और सस्ती जगह

Do You Know : अगर आप दिल्ली में रहते हैं काम करके थक गये हैं, लेकिन छुट्टी और बजट दोनों कम हैं तो राजस्थान की ये डेस्टिनेशन आपके लिए परफेक्ट साबित हो सकती है

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 11, 2025, 07:48 AM IST | Updated: Dec 11, 2025, 07:48 AM IST

दिल्ली के नजदीक वीकेंड के लिए राजस्थान की सबसे बेस्ट और सस्ती जगह

Do You Know : हम बात कर रहे हैं दिल्ली से महज 170 किमी की दूर पर बसे अलवर की जहां आप जगंल-झील-एडवेंचर सब कुछ साथ अपनी मैमोरी में स्टोरी कर 2 दिन में लौट सकते हैं वो भी सस्ते में.

पहली स्पॉट होगा सिलिसेरह झील- ये हरी पहाड़ियों से घिरी एक सुंदर झील है, जहां शाम सुहावनी होती है और बेहद कम दाम में आपको होटल में ठहरने की जगह मिल जाएगी. शाम को झील में वोटिंग करना ना भूलें. क्योंकि शाम का नजारा जब सूर्य अस्त होता है बहुत ही मनमोहक होता है.

दूसरा स्पॉट होगा सरिस्का टाइगर रिजर्व, दिल्ली के पास ये एक टाइगर रिजर्व आपको सस्ता और बेहद एडवेंचरस एक्सीपीरियंस दे सकता है. जहां टाइगर-लेपर्ट-चीतल-नीलगाय आपको देखने को मिलेगी. बाकी अरावली की खूबसूरत पहाड़ियां भी है.

तीसरा स्पॉट होगा अलवर सिटी पैलेस, आर्किटेक्चर देखना पसंद करते हैं, पुराने किलों में दिलचस्पी है तो ये जगह आपको बेहद पसंद आने वाली है. जहां शांति और सुकून दोनों साथ मिलेगा.

चौथा स्पॉट होगा भानगढ़ फोर्ट, कुछ ज्यादा ही एडवेंचर की भूख हो तो भानगढ़ फोर्ट को मिस ना करें. ये अलवर सिर्फ 45 किमी की दूरी पर है और अपने रहस्यमयी होने के चलते जाना जाता है. यहां जाना ना जाना आपके विवेक पर है. कई भूतिया कहानियां इस फोर्ट के बारे में सुनी जाती रही हैं.

कुल मिलाकर ये दिल्ली से बस या कार में आप अलवर 3 घंटे में पहुंच सकते हैं, होटल में ज्यादा से ज्यादा 1500 रुपए और खाने-पानी का खर्च मिला कर आपकी ये ट्रिप यादगार और बजट फ्रेंडली ही रहने वाली है. याद रहें. अलवर में सफारी और सरिस्का में एंट्री टिकट भी सस्ते ही हैं.

