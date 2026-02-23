Zee Rajasthan
शराब से दिल्लगी और घर से बेवफाई! शख्स ने फूंका अपना ही घर

Alwar Fire Incident: अलवर शहर में स्थित अरावली विहार थाना क्षेत्र के बनिया का बाग इलाके में शराब के नशे में धुत एक व्यक्ति ने अपने ही घर को आग के हवाले कर दिया.

शराब से दिल्लगी और घर से बेवफाई! शख्स ने फूंका अपना ही घर

Alwar Fire Incident: राजस्थान के अलवर शहर में स्थित अरावली विहार थाना क्षेत्र के बनिया का बाग इलाके से बड़ी घटना सामने आई है, जहां शराब के नशे में धुत एक व्यक्ति ने अपने ही घर को आग के हवाले कर दिया.

आग लगने से घर में रखा फ्रिज, सोफा, एलईडी टीवी, कपड़े, बिस्तर, जरूरी दस्तावेज समेत घरेलू सामान जलकर राख हो गया. इस घटना में पीड़ित परिवार को हजारों रुपये का नुकसान हुआ है. घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

वहीं पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंची और आग लगाने वाले व्यक्ति राजेश सैन निवासी बनिया का बाग को हिरासत में ले लिया. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और आग लगाने के कारणों की जांच की जा रही है.

जयपुर के 22 गोदाम पेट्रोल पंप के पीछे विधानसभा धरना स्थल पर सवर्ण समाज के लोग एकत्रित हो गए. EWS वर्ग को पंचायत और निकाय चुनाव में आरक्षण, UGC एक्ट, एसटी-एससी एक्ट और अन्य जातीय आधारित कानूनों का रिव्यू करने सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया गया.

धरने के दौरान सवर्ण समाज ने मांग रखी कि EWS वर्ग को पंचायत और निकाय चुनाव में आरक्षण दिया जाए. विप्र कल्याण बोर्ड और EWS बोर्ड का विधिवत संचालन किया जाए. EWS वर्ग के लिए 500 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित हो तथा हर जिले में हॉस्टल की व्यवस्था की जाए.

साथ ही पुजारी प्रोटेक्शन बिल लागू करने एवं मंदिर माफी की जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग भी उठाई गई. UGC एक्ट, एसटी-एससी एक्ट और अन्य जातीय आधारित कानूनों का रिव्यू कर उन्हें न्यायसंगत बनाए जाने की मांग की गई.

