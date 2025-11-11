Zee Rajasthan
खैरथल में शराब के नशे में धुत ड्राइवर ने मारी टक्कर, आधी रात को दर्जनभर दुकानों में मचा आग का तांडव

Alwar News: राजस्थान में अलवर जिले के खैरथल तिजारा जिले के किशनगढ़बास में आधी रात को शराब के नशे में धुत एक ट्रक ड्राइवर ने बेकाबू होते हुए किशनगढ़बास के तोप सर्किल को टक्कर मारते हुए वहीं मौजूद करीब 1 दर्जन से अधिक लकड़ीनुमा अस्थाई दुकानों को भी टक्कर मार दी. टक्कर के बाद ट्रक ने ब्लास्ट हुआ और देखते ही देखते करीब 1 दर्जन से अधिक दुकानें आग की भेंट चढ़ गई.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 11, 2025, 02:16 PM IST | Updated: Nov 11, 2025, 02:16 PM IST

खैरथल में शराब के नशे में धुत ड्राइवर ने मारी टक्कर, आधी रात को दर्जनभर दुकानों में मचा आग का तांडव

Alwar News: खैरथल तिजारा जिले के किशनगढ़बास में आधी रात को शराब के नशे में धुत एक ट्रक ड्राइवर ने बेकाबू होते हुए किशनगढ़बास के तोप सर्किल को टक्कर मारते हुए वहीं मौजूद करीब 1 दर्जन से अधिक लकड़ीनुमा अस्थाई दुकानों को भी टक्कर मार दी. टक्कर के बाद ट्रक ने ब्लास्ट हुआ और देखते ही देखते करीब 1 दर्जन से अधिक दुकानें आग की भेंट चढ़ गई.

वहीं, टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक बेकाबू होते हुए पलट गया, वहीं, आग के बीच ही ट्रक ड्राइवर केबिन के पीछे लगे शीशे से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया. वहीं आग की सूचना के बाद मौके पर करीब आधा दर्जन से अधिक दमकल की गाड़िया मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.


एक वीडियो में साफ तौर से ट्रक ड्राइवर को देखा गया है, जिसमें ट्रक ड्राइवर अपने पैरों के ऊपर खड़ा भी नहीं हो पा रहा. बताया जा रहा है कि जहां ये हादसा हुआ, वो इलाका दिन के समय काफी भीड़भाड़ वाला इलाका है, गनीमत रही कि ये पूरी घटना आधी रात की है, जिससे बड़ी जनहानि होने से टल गई. पुलिस की माने तो ट्रक ट्रोले में ईंट भरी हुई थी, जिसे रामगढ़ के लाडपुर निवासी रफीक खान खैरथल की तरफ लेकर जा रहा था.

